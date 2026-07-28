貿發局「香港好物節」下月開鑼　首度進軍星馬助港商品牌開拓海

網購近年已成日常，促使不少港商發展電商業務。香港貿發局指出，現時近半港商已使用跨境電商，當中約三分之二的商戶，其電商收入佔總收入20%以上。同時，東盟未來五年的網上零售總額將達1,600億美元，隨後更可望增至2,100億美元；加上當地消費者對香港品牌與文化好感較高，使其成為港商開拓海外電商市場的理想選擇。另外，貿發局下月起舉辦第三屆香港好物節，助香港品牌發展跨境電商業務。 香港貿發局早前完成有關港商發展電商的問卷調查，發現46%的港商已使用跨境電商業務，約有20至30%準備在未來12個月內使用。在​已發展業務的港商中，大約三分之二的電商產生收入占其總收入20%以上；而最受歡迎的電商市場為中國內地，其次為歐盟及英國。

東南亞市場發展快速 香港貿發局研究總監龐淇指，雖然中國內地的電子商務市場規模屬於全球最大，但世界仍有其他具潛力的電商市場。他指出，東盟國家的電商業務正處於快速發展階段，形容「中國內地與東南亞市場，一個夠大，一個發展夠快。」；其中馬來西亞和新加坡具備較高消費力，電商滲透率和增長動能在區內位處前列，可為港商帶來龐大商機。 龐淇解釋，東盟六國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南)的電商市場規模在2024年已達到1,360億美元，預計到2029年將進一步增至2,610億美元，複合年增長率約為14%，相對地東盟整體的GDP增長約4%左右，故市場增幅會超越本地經濟發展。他又指，東南亞消費者對香港品牌、文化、歷史等有較高好感，因此當地市場對港商而言充滿商機，且有助他們多元化市場布局，可發掘新增長點之餘，亦有助分散經營及市場風險。

第三屆香港好物節下月舉行 香港貿發局下月在內地電商平台舉辦第三屆「香港好物節」，活動將於周六開幕，屆時貿發局會淘寶、京東及抖音等內地平台開展一系列引流推廣及廣告宣傳，又邀請內地網絡主持人主持30場「直播帶貨」及參觀港商工廠及門市，9月更首次移師新加坡及馬來西亞，須當地主流電商平台合作開設活動主會場，增加本地品牌及產品在東盟市場曝光。 貿發局同時透過一系列支援措施，協助港商掌握內地及東盟電商營運技巧，包括一對一專業顧問諮詢服務，由業界專家根據企業產品特色及品牌定位，制定營運策略與市場拓展方案。今年更首次邀請香港出口信用保險局參與，向商戶介紹與內地跨境電商相關的出口信用保險及融資方案。

鍾永喜：東盟各國特點不一 貿發局副總裁鍾永喜表示，今屆活動首次在東盟國家舉辦，旨在讓港商親身體會當地電商市場的運作模式，透露未來有意把活動，逐步擴展至其他主要東盟國家。他又提醒，有意發展的港商，由於東盟各國特點不一，建議先了解當地特性，善用「來自香港」的獨特性，並聚焦重點布局 。

物流痛點解決 赴馬發展難度減 參與香港好物節的港商之一「浦峯」主要出售抗敏護膚品、口罩、個人護理用品以及健康保健產品。行政總裁容志遠表示，公司正好打算發展新加坡及馬來西亞市場，相信香港好物節活動能有助商家增大曝光率，「係一件正面的事」。 容志遠又提到，自己在20年前曾嘗試開拓馬來西亞市場，笑稱「嗰陣只要講廣東話，當地人就好鐘意」，但以往最大的痛點在於物流與運送，消費者下單後不知如何將貨品運送過去。不過隨著近一兩年當地主流電商平台Shopee和Lazada逐漸解決跨境物流痛點並提供集運模式，商戶不再需要逐件自己想辦法，使得發展當地市場的難度大幅減少。