日本地震｜九州15港團均安全　東瀛遊旅遊巴已安全離開被困公路

日本地震｜有15名旅客地震時在熊本高速公路行駛，該高速公路暫時被封，車上所有人安全。(東瀛遊提供)

東瀛遊指，目前共有7個團共140人在當地，其中一團乘坐的旅遊巴在熊本高速公路行駛期間遇到地震，高速公路因受損暫時封閉，車上約有15名團友因而與其他汽車被困。東瀛遊表示，受困巴士當地時間晚上約11時已離開高速公路前往酒店，惟一般道路仍然擠塞。

旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部人安全，行程亦未受影響。

東瀛遊主席禤國全向《am730》表示，現時有7個旅行團，共140人身處九州，其中一團15位客人在地震發生時正於熊本高速公路乘坐旅遊巴，由於高速公路暫時須封閉，因而與其他汽車一同被困高速公路，但現時已全部安全。他表示，會以團友安全為首要考慮，適時調整行程安排。

縱橫遊常務董事袁振華亦向《am730》稱，公司旗下有3團、約60人在九州，全部團友均確認安全。地震期間所有團隊正乘坐旅遊巴前往大分，所有團友的手機同步響起地震預警提示；但由於當地震度只有4級，因此感覺不明顯，暫無特別情況，旅行團如常到大分縣杉乃井酒店下榻，暫時並無特別情況。