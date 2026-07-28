香港經貿商會訪疆研港疆協作藍圖 深化港疆多邊協作

香港經貿商會日前應香港貿易發展局及特區政府駐北京辦事處邀請，組織代表團完成為期六天的新疆經貿文旅調研。商會於今日(28日)總結調研成果並發表港疆深度協作藍圖，強調將發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特角色，以國際金融、跨境法律、策略傳播及檢測認證等高階專業服務，全面賦能內地企業「品牌出海」。 此行由香港經貿商會會長鄧錦添博士親自率領，隨團成員包括亞洲滑雪聯盟副會長兼中國香港滑雪總會主席余國賢、長沙市政協委員邱耀東、田氏企業有限公司副總經理田定先、粵港澳大灣區房地產總會主席郭德亮生、香港王子食品集團董事長曾維；香港中華廠商聯合會常董會董兼香港佛山工商聯會常務副會長馮國言、MEMO PLUS GROUP 創辦人兼首席執行官李彥儀、時計寶（天王集團）上市公司董事羅敏儀、同行嘉賓長沙市政協委員譚月萍等。旅程由會董暨香港新疆同鄉會總會主席孫麗帶領考察新疆多個重點發展地區。

獲自治區副主席克接見 代表團此行以烏魯木齊自由貿易試驗區及阿勒泰地區為核心，獲新疆維吾爾自治區人民政府副主席克衣色爾·克尤木接見，並與特區政府律政司副司長張國鈞、香港工業總會主席林世豪等政要展開深度交流。特區政府駐京辦署理主任袁嘉諾於接待代表團時強調，駐京辦一直致力於深化港疆多邊交流，未來將繼續全力支持香港企業與民間商會走進內地，共同把握國家「十五五」規劃與「一帶一路」的戰略紅利。

「超級增值人」四大策略 構建內地企業出海陣線 代表團此前由會長鄧錦添博士親自率領，出席第九屆中國—亞歐博覽會開幕式及見證「香港館」啟動，並獲新疆維吾爾自治區人民政府副主席克衣色爾·克尤木接見。經過對產業對接與調研梳理後，商會望倡議運用香港高階專業服務賦能內地產業發展的四大實務維度。 經貿商會：香港須升級為「超級增值人」 香港經貿商會會長鄧錦添指出，香港必須將傳統的「橋樑」角色，進一步升級為實質解決產業痛點的「超級增值人」。他指出，內地企業在產品與技術層面具備極高的核心競爭力，若進一步與香港的國際金融體制、商務法律保障及全球知識產權網絡深度對接，將能釋放出更龐大的全球市場潛力；商會未來將積極推動專業對接，利用香港在國際融資、策略傳播、綠色金融、商務法律及國際知識產權保護等領域的高階服務優勢，為內地企業精準引進高質量海外資金與先進技術，全面賦能內地企業，協助品牌及文化出海，在國際市場中建立深厚信任，實現品牌價值的最大化。

副會長邱耀東則表示，隨著新疆轉型為向西開放的戰略樞紐，完善的跨境商貿法律保障與雙邊投資權益保護至關重要。香港具備完善的普通法體制與豐富的國際仲裁經驗，能為內地企業在參與「一帶一路」沿線的跨境基建、能源及國際商貿合作時，提供國際級的合同審查與商務法律保障，全面築起出海最堅實的法治防線。」 會董、MEMO PLUS GROUP 創辦人兼首席執行官李彥儀亦指出，在「雙循環」背景下，內地企業與項目出海已由產品輸出轉入品牌軟實力的競賽。IP公關與策略傳播是創造品牌價值溢價的體制工具，我們應聯通香港的全球傳播網絡與前沿公關科技（AI+Human），將地方的優勢透過永續發展（ESG）與跨文化等敍事策略，提煉為具備國際高辨識度的「超級 IP」，協助中國品牌走向世界更高高度。

會董羅敏儀補充道，內地擁有大量具備自主核心技術的新新能源與高新科技企業，其國際知識產權（IP）的法律保護與全球專利佈局尤為關鍵。香港作為國際知識產權貿易中心，能切實協助內地企業的科研成果在港進行專利註冊、國際融資及商業化運作，建立全球專利防護網，切實保障企業的創新核心價值。 廠商會致力推動工業轉型與科技商品化 香港中華廠商聯合會常董會董兼香港佛山工商聯會常務副會長馮國言指出，香港廠商會一直致力推動工業轉型與科技商品化，而內地豐富的資源與土地儲備，結合香港在產品檢測認證（如『香港正印』）、智慧製造管理上的硬實力，能完美促成兩地製造業的優勢互補。港商可發揮成熟的供應鏈管理能力，協助內地傳統工業和新能源產業實施綠色升級，共同開拓『一帶一路』的工業新藍海。」

聚焦冰雪產業調研 借鑑房產物業經驗優化旅宿配套 代表團隨後遠赴阿勒泰地區、喀納斯及禾木進行深度文旅產業與基礎設施調營。代表團首站實地走訪了禾木（吉克普林）國際滑雪度假區，與當地政府及業界就冰雪產業的「全季候多元化營運與可持續發展藍圖」展開深入的正面規劃與探討。考察團副團長、余國賢（亞洲滑雪聯盟副會長兼中國香港滑雪總會主席）指，阿勒泰禾木的滑雪硬體已臻國際頂尖水平，未來的發展核心在於商業化升級與全季經營。香港在國際體育賽事營運、跨界文旅策劃方面經驗豐富，能協助當地引入四季旅遊概念，推動產業從滑雪運動向賽事經濟、運動康養及冰雪裝備製造等全產業鏈延伸，促成港疆體育與商貿的高水平協同發展。

在自然景區的智慧化營運方面，代表團亦調研了阿勒泰布爾津縣的國家4A級景區——五彩灘。該景區由大灣區佛山企業家、景區董事總經理何爾嘉女士及其家族深度投資發展，引進成熟的智慧景區管理與數字營銷技術，成為跨地域智慧文旅的典型案例。透過是次到訪，何爾嘉女士正式獲邀加入商會並成為會董之一。 隨團的副會長暨粵港澳大灣區房地產總會主席郭德亮表示，北疆的自然景觀震撼全球，無論是五彩灘等自然美景，還是禾木等滑雪聖地，目前正吸引大量資本投入滑雪場與高端度假酒店的經營。要將天然「流量」轉化為長遠的「產業價值」，必須借鑑大灣區在智慧城市、現代微度假配套及文旅地產開發的成熟經驗，優化整體配套規劃與旅宿硬體，全面提升旅遊基礎設施的承載力與商業溢價。

實體綠色食品與人文傳承 凝聚兩地情誼促進常態交流 在現代農業、食品餐飲及教育人文板塊，代表團亦探討了產業標準與文化凝聚的路徑。副會長（香港王子食品集團董事長）曾維在調研特色農產品後表示，內地優質農產品的綠色食材品質驚人，香港作為國際美食之都，擁有極高的食品安全監管標準與品牌包裝實力。未來可積極協助內地優質綠色農產品提升深加工標準、進行國際品牌包裝，引進現代化營運與 ESG 標準，開拓大灣區及海外廣闊市場。 田氏企業有限公司副總經理田定先作為田家炳基金會代表，此行特別親自協調並安排代表團前往新疆師範大學附屬中學（田家炳中學）進行深度交流。學校的師生們熱情擔當講解，充分展現優秀的高水平素質；代表團亦全面參觀了校內先進到位的教學配套，如AI實驗室、書法室及機器人教室等。鄧錦添表示，非常感謝基金會特別安排考察團成員了解當地教育情況，基金會完美展現香港慈善精神與優質教育理念在祖國邊疆的深耕與現代化成果，為兩地未來的青年共育奠定最穩固的橋樑。

對接「十五五」機遇 商會支持推進港疆高水平協作 香港經貿商會強調，商會將全力支持、積極配合中央對新疆的政策方針與發展藍圖。未來，商會更將進一步發揮平台優勢，帶動更多香港及大灣區企業走進新疆、投資新疆，共同把握國家「十五五」規劃與雙循環發展下的龐大制度紅利與商機。