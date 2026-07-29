足球盛會夏蘭特料不隨隊 羅淑佩：6勁旅各有號召力

香港足球盛會下月在啟德體育園上演兩場賽事，奧迪足球峰會亦緊隨其後舉行。文化體育及旅遊局長羅淑佩指，未來共有6支歐洲聯賽勁旅來港作賽，現時已售出約三分之二門票，證明是球隊本身有號召力，個別球星會否出席不影響球迷意欲。她又說，個別球星須按國際足協規定強制休息21日，因此未能隨隊來港。

下月初香港足球盛會將在啟德主場館上演，本周六會率先上演曼城對國際米蘭，下周三再迎來車路士對祖雲達斯，而奧迪足球峰會就緊隨其後下周五舉行，由拜仁慕尼黑對阿士東維拉。羅淑佩在一個電台節目指，6支勁旅已經很久未有來港，而且各有不少擁躉，現時已售出約三分之二門票，反映球隊具號召力，但承認最昂貴的門票仍然有售。