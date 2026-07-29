足球盛會夏蘭特料不隨隊 羅淑佩：6勁旅各有號召力

香港足球盛會下月在啟德體育園上演兩場賽事，奧迪足球峰會亦緊隨其後舉行。文化體育及旅遊局長羅淑佩指，未來共有6支歐洲聯賽勁旅來港作賽，現時已售出約三分之二門票，證明是球隊本身有號召力，個別球星會否出席不影響球迷意欲。她又說，個別球星須按國際足協規定強制休息21日，因此未能隨隊來港。
下月初香港足球盛會將在啟德主場館上演，本周六會率先上演曼城對國際米蘭，下周三再迎來車路士對祖雲達斯，而奧迪足球峰會就緊隨其後下周五舉行，由拜仁慕尼黑對阿士東維拉。羅淑佩在一個電台節目指，6支勁旅已經很久未有來港，而且各有不少擁躉，現時已售出約三分之二門票，反映球隊具號召力，但承認最昂貴的門票仍然有售。
須理解世界盃後球隊不能全上陣
對於訪港球隊能否全隊上陣，羅淑佩指早已要求訪港球隊本身有號召力及擁躉，不會受個別球星未能來港影響，重申今年是世界盃年，部分踢至最後階段的球星要按國際足協要求休息21日，包括深受球迷喜愛的挪威神射手夏蘭特，同時須理解球隊、球員在賽後是否有傷患，因此不可能全部上陣，「你見夏蘭特踢到咁盡……佢要休息都係應該嘅。」
羅淑佩在節目後表示，一些較早完成世界盃賽事的隊伍，其球員或有望來港獻技，例如大家都在猜測曼城的當拿隆馬、科頓和紐尼斯能否前來，相信主辦單位日內會盡快公布訪港陣容。
另外，羅淑佩透露啟德主場館的跨年演出檔期競爭激烈，2027年跨2028年的檔期已經有人爭奪。她又稱，現正興建的亞洲國際博覽館第二期，會提供可容納約2萬人的新場館，認為正好填補香港體育館與啟德主場館之間的中型場館空缺，為中型演唱會及各類大型活動提供更彈性選擇。