樂齡Coser現身動漫節 參加者︰冀拉近年輕人距離

一連5日的「第27屆香港動漫電玩節」昨日結束，場內人頭湧湧，除有入場購買心頭好的市民外，亦有大批Coser繼續悉心打扮現身會場。不少人或會認為動漫角色扮演(Cosplay)是年輕人的專利，但昨日亦有一班樂齡人士穿上動漫服裝，部分更親手打造道具入場。有參加者表示，作為樂齡人士亦應與時並進，參與活動不應局限於既有框框，亦盼透過成為Coser，拉近與年輕人的距離。 「明愛臻藝坊」早前舉行名為「我是主角」的活動，讓樂齡人士報名參與。參加者之一、62歲的劉先生稱，在活動中參加了7堂訓練，學習製作動漫道具、化妝及服飾準備等，因而對Cosplay產生興趣。

劉先生昨扮演《鋼之鍊金術師》角色「大總統」入場。他稱，朋友認為他的外貌與該角色相似，而他亦認為角色雖屬反派人物，但其性格具魅力而選擇扮演。談及擔任Coser有否遇到困難或尷尬時，他稱，Cosplay是動漫節焦點活動，認為不同人扮演不同角色十分有趣，因此並不感尷尬；作為樂齡人士亦應與時並進，不應局限於傳統長者活動。他續指，最大挑戰是製作道具刀，需要利用EVA泡棉板裁切、打磨及上色，前後耗時4天。 另一名參加者、63歲的盧女士表示，為了挑戰自己，以及了解Cosplay為何能吸引大量年輕人參與，因此決定一試。她坦言，起初穿上動漫服裝時也感到有點尷尬，幸好獲中心朋友支持，加上一行人乘坐旅遊巴一同到達會場，令她倍感開心。

她扮演的角色是手機遊戲《原神》中的「溫迪」。她笑言，最初曾打算扮演「神奇女俠」，但認為該角色造型較為性感，自己難以駕馭；相反「溫迪」的形象比較中性，因此決定嘗試扮演這個角色。 二人均指，成為Coser可拉近與年輕人的距離，劉先生更透露，女兒得知他扮演「大總統」時更主動提供及教導他如何使用化妝品。盧女士則指，兒子得知她將要扮演「溫迪」時指︰「哇！媽咪估唔到你玩呢啲喎！咁犀利！」對她參與活動亦十分支持她。