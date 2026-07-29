陳嘉信涉多次司法抄襲提早退休 李家超：尊重張舉能採取適當措施

高院法官陳嘉信

高等法院法官陳嘉信涉多次司法抄襲，被終審法院首席法官張舉能要求提早退休，周五生效。行政長官李家超表示，相信大眾非常關注事件，司法機構一直是獨立運作和管理，他尊重首席法官採取適當措施。他又指，有信心各級法院法官及司法人員會恪守司法誓言，以勤勉、獨立及專業態度，履行司法職責。 行政會議成員、資深大律師湯家驊籲大家「手下留情」，勿再狙擊事件。湯家驊昨在電台節目分析事件，舉例若法官拒絕首席法官的辭職勸喻，當局便須引用《基本法》第89條成立審議庭處理。由於審議程序漫長，期間更會引起國際關注，會對司法界帶來極大衝擊。

對於陳嘉信被要求提早退休，湯家驊分析應按合約獲得相關福利，考慮到對方服務司法界多年，今次的事件對其聲譽造成很大影響，已經屬很大懲罰，希望大家給予機會，勿再狙擊事件。 事件引起社會關注法官人手及質素，湯家驊解釋頂尖的商業律師收入豐厚，難吸引他們轉行，最終願意出任法官的人選，可能只是剛好符合資格。另外，他又認為本港法官欠缺正規的訓練途徑，或導致法官質素參差。他建議參考內地建設專門的法官訓練學院，讓法律系畢業生接受兩至三年訓練，由簡單的案件做起。

司法機構表示，根據《退休金利益(司法人員)條例》，陳嘉信提早退休可獲退休金福利，退休金會按其服務年期計算。由於陳嘉信提早退休，他的服務年期會比他於70歲退休少，其退休金金額也會按比例減少。 陳嘉信昨早在高等法院處理兩宗販毒案，其中一宗原定今早聽取答辯及判刑，控辯雙方以行政原因為由，申請將案件押後並重新排期，獲法庭批准，被告繼續還柙候判。另一宗案件涉及兩名不認罪被告，由四男三女組成的陪審團審理。案件已進入法官引導階段，陳嘉信上午完成引導陪審團重溫被告的證供，並作出指示，陪審團隨即退庭商議。