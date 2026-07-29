行政長官首辦立法會對談交流會 15議員發言 特首：增進彼此了解 不取代現有交流

行政長官李家超昨出席首場「行政長官與立法會議員對談交流會」，與67名立法會議員閉門對談交流，為時約1.5小時。李家超表示，交流會在沒有《議事規則》限制下與議員舉行，形容是「有深度且有溫度的交流」，可增進了解；又指對談交流會不會取代現有行政立法已推行的各種交流方法，會總結經驗，了解有否改善空間。立法會主席李慧琼表示，共有15名議員在交流會發言，獲益良多；又形容行政立法是同坐一條船。 李家超昨在政務司長陳國基、律政司長林定國，以及財政司副司長黃偉綸等官員陪同下，進入立法會宴會廳。會後他與李慧琼會見傳媒時表示，設對談交流會是為了進一步增進彼此了解，加強行政立法建立共識。他形容，繼上任後設立的前廳交流會，是次交流會是另一個創新舉措，在沒有《議事規則》限制下，特首和議員如一隊「香港隊」的隊員般深度討論問題。

李家超又指，改革過程會觸動很多既有利益者，系統問題是議員及官員有不同觀點的理由，行政立法要處理好系統關係，才可取得「最大公約數」，達致高度共識，為市民和香港做更多事。 他續指，立法會剛剛完成北京考察，會上有與議員交流。李家超稱，對談交流會不會取代現有的交流方法，會總結經驗，了解是否有改善空間。 李慧琼：保護良性互動 助市民解決問題 李慧琼表示，交流會共67名議員參加，15名議員發言，大家獲益良多，增進彼此了解。她又指，立法會議員上周在北京完成國家事務研修考察，成功豐碩，不少議員分享所見所聞。

她強調，國家十五五規劃與香港首份五年規劃，與市民息息相關，立法會一定會更積極向市民多解說，與行政長官及特區政府進一步開創愛國者治港更大價值。她又舉例指，議員在北京考察「12345」的反映意見平台，有議員提到期望可以進一步了解香港的「1823」，思考如何進一步優化及改善，從而更好服務市民。 李慧琼又形容，行政立法同坐一條船，只要透過不同渠道方式，保持良性互動，堅持以民為本，一定能解決市民的問題。 皇崗口岸通關正全速推進

被問到皇崗口岸能否10月1日前通關，李家超表示，港深兩地政府現在正全速推進口岸裝置設施和測試運作，並作大量演練，形容兩地目的一致，盡早完成相關測試等工作，讓市民盡早使用。 港大校長張翔將於2028年任期屆滿後卸任。李家超表示，感謝張翔預早通知校委會，讓港大有足夠時間招聘新校長，亦感謝張翔一直努力工作以及對港大的貢獻。至於校長聘任工作，將會交由港大校委會處理，有信心校委會會處理好有關工作。 對於行政長官作為港大校監，會否要求校方在招聘時加入條款，要求校長與校董會保持良好溝通，避免再引發校政風波？李家超指，聘任工作交由校委會負責，各間大學遴選新校長時，都有一套運作良好的機制，對港大校委會有信心。

已逾九成宏福住戶簽署接受收購書建議 宏福苑收購方面，李家超稱至今已有90.8%住戶簽署接受收購書建議；53%完成簽署買賣協議，陸續有業主正式完成契約轉讓。他指，政府採用以每呎計算的收購價、承擔的各種風險，以及提供其他協助，都是希望住戶盡快作決定，早日回復正常生活。 本身是中大工程學院副院長的黃錦輝涉醉駕，並辭任立法會議員，引起補選討論。李家超指，未來18個月香港將舉行3場重要選舉，包括約在11月舉行的選委會選舉、明年3月的行政長官選舉，及明年底的區議會選舉，認為考慮人力資源、時間及必要性等綜合因素，相對立法會一個議席空缺的補選，應先要辦好未來3場選舉。