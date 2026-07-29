鴨脷洲街市熟食中心優化後重開 設6攤檔逾180個座位

食物環境衞生署（食環署）周二（28日）在鴨脷洲街市熟食中心舉行開幕典禮，標誌着熟食中心完成優化後正式全面重新投入服務。中心已於6月底全面復業，設有6個熟食攤檔，並提供逾180個座位。​食環署稱會繼續推展各個街市發展項目，務求令公眾街市與時並進，切合市民所需。

食環署署長袁旭健主持開幕典禮時表示，中心的優化攤檔工程是街市現代化計劃的項目，透過改善工程，提升熟食中心的設施和營商環境，同時讓顧客享有更舒適的環境。他續說，公眾街市政策需要與時並進，以更切合社會所需。街市現代化計劃因時制宜，聚焦在優化攤檔工程，以更具效益的方式提升街市硬件是其中一個重點方向。

開幕典禮後，袁旭健與其他主禮及出席嘉賓參觀熟食中心，向檔主了解熟食中心優化後的營運情況。檔主們均表示優化後的熟食中心在設施和環境方面有所提升，期望食客舒適度增加有助帶動生意增長。