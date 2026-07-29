劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊奪銀　羅淑佩：勝敗乃兵家常事

由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，昨日憑主場優勢首次殺入劍擊世錦賽團體決賽，火併世界排名第一的意大利，可惜最終輸一劍，憾負44:45，但世界錦標賽團體銀牌仍是歷來最佳戰績。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日於電台節目受訪表示，昨日於8強開始現場觀賽，見證港隊打入決賽，自己亦「眼濕濕」非常激動，決賽敗陣後她有到更衣室慰問港隊，4名隊員均表示覺得可以做得更好。她強調比賽是有贏有輸，勝敗乃兵家常事，呼籲外界應繼續支持劍擊隊，「若只因輸一分就抹殺港隊創下的歷史性佳績並不公道」。