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出版：2026-Jul-29 11:12
更新：2026-Jul-29 11:12

劍擊世錦賽｜香港男子花劍隊奪銀　羅淑佩：勝敗乃兵家常事

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劍擊世錦賽香港男子花劍隊奪銀，文化體育及旅遊局局長羅淑佩見證，賽後有到更衣室慰問港隊。(羅淑佩fb)

劍擊世錦賽香港男子花劍隊奪銀，文化體育及旅遊局局長羅淑佩見證，賽後有到更衣室慰問港隊。(羅淑佩fb)

由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，昨日憑主場優勢首次殺入劍擊世錦賽團體決賽，火併世界排名第一的意大利，可惜最終輸一劍，憾負44:45，但世界錦標賽團體銀牌仍是歷來最佳戰績。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日於電台節目受訪表示，昨日於8強開始現場觀賽，見證港隊打入決賽，自己亦「眼濕濕」非常激動，決賽敗陣後她有到更衣室慰問港隊，4名隊員均表示覺得可以做得更好。她強調比賽是有贏有輸，勝敗乃兵家常事，呼籲外界應繼續支持劍擊隊，「若只因輸一分就抹殺港隊創下的歷史性佳績並不公道」。

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對於世界劍擊錦標賽初次落戶香港，羅淑佩指主辦方國際劍聯非常滿意香港的場地、配套及賽事氣氛，特別是亞博館位於機場附近，交通優勢有助吸引大量本地及外地劍迷前來觀賽，即使決賽在星期二舉辦，仍吸引超過三千名觀眾入場。羅淑佩說，政府未來會積極爭取更多大型賽事落戶香港，其中明年5月將會舉辦世界花劍大賽。她提到未來在北都的劍擊場地能舉辦很多區域性或國際賽事，亞博亦正興建二期的大場館，未來場地調配會更靈活。

夏蘭特不訪港 只重金邀「飲杯涼茶」不妥當

另外，香港足球盛會周末起，將於啟德主場館舉行，分別上演曼城對國際米蘭，以及車路士對祖雲達斯兩場矚目賽事。對於坊間關注曼城的挪威前鋒球星夏蘭特未能隨隊，羅淑佩稱主辦方曾協商爭取對方赴港，惟始終夏蘭特剛完成世界盃賽事，根據國際足協規例需要休息而未能來港，若只重金邀請他來港「飲杯涼茶」似乎不太妥當，但強調今次活動邀請的都是很有號召力、吸引力的球隊。

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