逾40間食肆推票尾經濟優惠　香港足球盛會後擬安排交通接載遊客到九龍城區消費

「香港足球盛會2026」本周末起將於啟德主場館舉行。九龍城區議員黃文莉今早(29日)在港台節目表示，區內有40多間店舖響應「票尾經濟」，推出獨家優惠，觀眾憑賽事門票的票根，即可享有包括餐飲八折，或消費滿指定金額能享有扣減等優惠。

黃文莉表示，目前大型活動後，前往九龍城消費的仍以本地市民為主，由於從啟德體育園到九龍城需要步行或乘搭地鐵，不少外地旅客離場後，會直接乘搭港鐵前往中環等其他地區，因此正與當局溝通，在足球盛會及其他在啟德體育園舉辦的盛事後，加設由啟德體育園直達九龍城的直通巴士或小巴服務，協助引導更多外地旅客深入社區消費。她又指，多場盛事帶動區內商戶生意額上升約15%，當中單是「票尾經濟」帶來的生意額已佔5%至8%，證明有經濟效益。商戶越來越有經驗，會因應賽事調節營業時間，提前做足準備。