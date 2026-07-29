孫東：河套香港園區是未來AI兵家必爭之地

創新科技及工業局局長孫東形容河套香港園區未來在人工智能方面，將會是兵家必爭之地。(資料圖片)

國家早前於「十五五規劃」中提出全面實施「人工智能+」行動，特區政府發布首個五年規劃諮詢文件，亦提出深入實施「人工智能+」行動，加快AI科研成果轉化和應用場景開發。創新科技及工業局局長孫東接受港台節目訪問時說，香港在發展具身智能具備優勢，下一步希望引入更多企業，為具身智能技術在香港更廣泛應用提供條件。他形容河套香港園區未來在人工智能方面，將會是兵家必爭之地。另外，他有信心香港可以進一步推動新質生產力發展。

孫東指特區政府制定「AI產業化、產業AI化」的發展目標，認為香港可以協助內地企業出海，提供投融資等配套服務，正積極打造國際化的數據樞紐算力平台。他又說，積極打造「南金融、北創科」的發展，將中下游產業發展起來，跟大灣區城市緊密對接和配合。政府亦會將香港打造成亞太區國際人工智能發展樞紐，向周邊地區提供高端算力服務等，匯聚世界人才、資金、技術等。

本港有大學與企業合作，研發出一系列人工智能解決方案，應用於病理分析及輔助診斷工作。其中中大電子工程學系副教授李鴻升帶領的團隊，與企業攜手研發的影像AI分析閱片技術，已於多間醫院應用。李鴻升說，正研發利用機械人，取代人手處理其他診斷工序。