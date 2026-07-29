熊本地震｜獨遊港女困熊本 獲香港家庭讓酒店房收留

日本熊本縣於周二(7月28日)下午發生7.1級的強烈地震，造成人員傷亡及大量損毀情況。熊本向來是香港人的旅遊熱點，一名獨遊當地的港女親歷劇震一刻，更因原定即日往返而被困當地，幸獲香港家庭相助，讓她在異鄉的驚恐中「感受到愛」，「唔係自己一個咁孤單」。

「唔係自己一個咁孤單」

該名女事主在社交平台Threads發文講述經過，指昨日下午她正身處熊本市上下通商店街的DONKI四樓購物。面對突如強震，她直言「忽然超級搖，完全反應唔到」。由於搖晃程度猛烈，她無法站穩，只能蹲下躲避，貨架貨物散落一地。

網民：港人守望相助

樓主原本計劃即日來回博多，因此並未有在熊本預訂酒店，加上餘震不斷，正當她不知所措時，惟幸運地她在避難期間遇到一個同樣來自香港的「善良家庭」，對方得知她只是一人，表示願意在原本預訂好的兩間酒店房間中，讓出其中一間給她暫住。事主大為感動，直言：「個下我感受到愛，唔係自己一個咁孤單，好感動」，又指已與對方交換聯絡方式以便在災區互相照應。今日（29日）上午，事主再發文更新情況，指已找到3個香港人一齊夾錢，坐的士去大牟田站再轉JR去博多。