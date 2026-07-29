騙案｜男子按「父親」訊息過數千萬存款清零 警主動聯絡始知受騙

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2,600萬港元，當中一名男子損失高達1,000萬元。

警方今日（29日）在防騙專頁「守網者」表示，一名受害男子近日收到父親的WhatsApp訊息，惟該帳戶一早被騙徒騎劫。騙徒先發出語音訊息，訛稱急需100萬元轉賬予朋友。由於兒子認為語音訊息的聲線及說話方式，與其父親極其相似，因而信以為真，並按指示轉賬。騙徒其後以同樣方式，聲稱朋友再需要200萬元，受害人繼續依從指示。騙徒食髓知味，繼續以不同藉口，要求轉賬至多個不同銀行帳戶，受害人一一照辦。直至受害人表示其儲蓄戶口存款已歸零，騙徒始告失聯。最終，受害人在警方主動聯絡後，才驚覺受騙，此時受害人已累計損失逾1,000萬元。