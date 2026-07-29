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出版：2026-Jul-29 17:24
更新：2026-Jul-29 17:24

騙案｜男子按「父親」訊息過數千萬存款清零 警主動聯絡始知受騙

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男子按「父親」訊息過數千萬存款清零 警主動聯絡始知受騙。（fb「守網者」圖片）

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2,600萬港元，當中一名男子損失高達1,000萬元。

警方今日（29日）在防騙專頁「守網者」表示，一名受害男子近日收到父親的WhatsApp訊息，惟該帳戶一早被騙徒騎劫。騙徒先發出語音訊息，訛稱急需100萬元轉賬予朋友。由於兒子認為語音訊息的聲線及說話方式，與其父親極其相似，因而信以為真，並按指示轉賬。騙徒其後以同樣方式，聲稱朋友再需要200萬元，受害人繼續依從指示。騙徒食髓知味，繼續以不同藉口，要求轉賬至多個不同銀行帳戶，受害人一一照辦。直至受害人表示其儲蓄戶口存款已歸零，騙徒始告失聯。最終，受害人在警方主動聯絡後，才驚覺受騙，此時受害人已累計損失逾1,000萬元。

警方提醒，騎劫WhatsApp騙案中，騙徒有機會利用人工智能（AI）偽造身邊人聲音，市民應切勿單純相信語音訊息，即使聲線相似亦不代表真確；收到任何人提出轉賬或匯款要求，應先致電對方本人親身核實；啟用雙重認證功能；定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置。如有懷疑，可透過「防騙易熱線」（18222）、「防騙視伏器」網頁（cyberdefender.hk）或「防騙視伏App」評估風險。

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