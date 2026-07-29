尖沙咀樓上吧傷人案7人落網仍有人在逃　傷者兩次腦部手術仍危殆

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，一名男商人於周日（7月26日）遭7至8人圍毆，腦部重創危殆。警方今日（7月29日）表示已拘捕4男3女，介乎24歲至46歲，涉嫌「意圖傷人」及「協助罪犯」，部分有黑社會背景，目前仍有涉案人在逃，警方正全力追緝其下落。傷者已接受兩次腦部手術，目前情況仍危殆。

部分有黑社會背景

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁表示，案發於7月26日凌晨時分尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，受害人為32歲中國籍男子，報稱是商人。當時，受害人與友人到該酒吧參加生日派對。其間懷疑因態度問題，旁邊一枱顧客對其不滿，加上有肢體碰撞和受酒精影響，有7至8人出手圍毆，向受害人拳打腳踢，整個施襲過程持續半分鐘。受害人遇襲後倒地昏迷，警方到場時施襲者已逃去。