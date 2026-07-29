尖沙咀樓上吧傷人案7人落網仍有人在逃　傷者兩次腦部手術仍危殆

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，一名男商人於周日（7月26日）遭7至8人圍毆，腦部重創危殆。警方今日（7月29日）表示已拘捕4男3女，介乎24歲至46歲，涉嫌「意圖傷人」及「協助罪犯」，部分有黑社會背景，目前仍有涉案人在逃，警方正全力追緝其下落。傷者已接受兩次腦部手術，目前情況仍危殆。
部分有黑社會背景
警方西九龍總區刑事總部警司程知仁表示，案發於7月26日凌晨時分尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，受害人為32歲中國籍男子，報稱是商人。當時，受害人與友人到該酒吧參加生日派對。其間懷疑因態度問題，旁邊一枱顧客對其不滿，加上有肢體碰撞和受酒精影響，有7至8人出手圍毆，向受害人拳打腳踢，整個施襲過程持續半分鐘。受害人遇襲後倒地昏迷，警方到場時施襲者已逃去。
受害人被送去伊利沙伯醫院搶救，他頭部重創，左邊肋骨骨折。經過兩次腦部手術後，現時情況危殆，仍於深切治療部留醫。警方初步調查後，發現施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。
警方連日追查及翻查「銳眼計劃」在內大量閉路電視，成功鎖定疑犯身份。過去三日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環和薄扶林拘捕4男3女。分別報稱商人、美容師、地產代理及地盤工人等；他們案中角色是施襲者、接應車輛車手、提供處所藏匿施襲者、協助施襲者逃避警方追查等。警方在拘捕行動中檢獲施襲者犯案時衣著、4部接應車輛等。7人仍被扣查，警方調查仍在繼續，不排除更多人被捕。