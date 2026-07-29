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出版：2026-Jul-29 17:37
更新：2026-Jul-29 17:37

食環署打擊無牌小販拘14人檢600公斤食物　有人執垃圾桶三文魚轉售

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食環署衞生總督察陳思敏及旺角區環境衞生辦事處高級衞生督察袁超傑。(蘇文傑攝)

食環署衞生總督察陳思敏及旺角區環境衞生辦事處高級衞生督察袁超傑。(蘇文傑攝)

食環署打擊無牌小販售賣來歷不明及高危食物，本月17日起在全港展開代號「曉網」的執法行動，共拘控14名涉案無牌小販，檢獲600公斤食物，包括熟食、貝類食物、飯盒、麵包、鮮奶、飲品，當中部份是過期食物。署方早前亦接報，有人企圖在葵涌工廈食物廠執拾垃圾桶內的三文魚轉售，署方已要求廠商，改善垃圾棄置程序。

年齡介乎38至76歲

食環署表示，今次行動以情報為主導，署方分析過往投訴個案資料和所收集到的情報，在多區調派執法小隊，特別選擇在清晨時分採取突擊執法，在可疑個案和高風險地點，打擊相關違法行為，截至昨日署方共拘控14名涉嫌無牌販賣食物的人士，他們年齡介乎38至76歲，全部持有香港身份證。當中13人同時因為公眾地方構成阻礙，另外2人因未獲准許售賣限制出售食物而被加控相關罪行。

考慮可能有社福需要 已轉介有關部門

此外，人員在旺角區採取的一連串行動，經情報搜集及分析後，鎖定旺角塘尾道天橋一帶，發現有無牌小販在清晨時分售賣來歷不明的食物，行動中拘捕了3名涉嫌出售來歷不明，以及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲83公斤來歷不明的食物。食環署表示，處理無牌小販一向情理兼備，在今次行動中，考慮到被捕人士可能有社福方面的需要，在取得他們的同意後，署方已主動將個案轉介給有關部門跟進，希望可以為他們提供適切支援和協助。

食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署打擊無牌小販拘14人，檢獲600公斤食物。(蘇文傑攝) 食環署衞生總督察陳思敏及旺角區環境衞生辦事處高級衞生督察袁超傑。(蘇文傑攝) WhatsApp Image 2026 07 29 at 16.12.11
預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) vc2pm3bz6mem_05.jpg

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