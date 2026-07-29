食環署打擊無牌小販拘14人檢600公斤食物　有人執垃圾桶三文魚轉售

食環署打擊無牌小販售賣來歷不明及高危食物，本月17日起在全港展開代號「曉網」的執法行動，共拘控14名涉案無牌小販，檢獲600公斤食物，包括熟食、貝類食物、飯盒、麵包、鮮奶、飲品，當中部份是過期食物。署方早前亦接報，有人企圖在葵涌工廈食物廠執拾垃圾桶內的三文魚轉售，署方已要求廠商，改善垃圾棄置程序。

年齡介乎38至76歲

食環署表示，今次行動以情報為主導，署方分析過往投訴個案資料和所收集到的情報，在多區調派執法小隊，特別選擇在清晨時分採取突擊執法，在可疑個案和高風險地點，打擊相關違法行為，截至昨日署方共拘控14名涉嫌無牌販賣食物的人士，他們年齡介乎38至76歲，全部持有香港身份證。當中13人同時因為公眾地方構成阻礙，另外2人因未獲准許售賣限制出售食物而被加控相關罪行。