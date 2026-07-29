港大研簡化版磁力共振掃描儀 突破限制成本低助普及

醫學科技進步，治療方法亦變得多元化，無論急性中風或早期癌症的微小病變，磁力共振造影都能精準捕捉，有助把握黃金治療時間。惟高昂設備成本與嚴格設施環境要求，終限制其普及度。針對此問題，港大團隊研發的新一代磁力共振掃描儀，採用低磁場令到儀器不受場地限制、更平價與簡便，有關研究已獲研究資助局資助5,000萬元。

磁力共振能應用於中風、癌症等疾病診斷，有助醫生對症下藥，但其普及性仍受限制，如磁力共振成像機單機售價高達1,500萬至2,000萬元，供不應求下，本港公立醫院病人平均需輪候長達12至18個月才能完成檢查。部分發展中國家甚至未有磁力共振儀器。由港大生物醫學工程學講座教授吳學奎帶領的研究團隊，研發新一代高度簡化的磁力共振掃描儀，採用0.05特斯拉永磁體，以超低磁場實現低功耗、低成本，毋須特殊基礎設施即可隨時安裝運作。