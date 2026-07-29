港大研簡化版磁力共振掃描儀 突破限制成本低助普及

醫學科技進步，治療方法亦變得多元化，無論急性中風或早期癌症的微小病變，磁力共振造影都能精準捕捉，有助把握黃金治療時間。惟高昂設備成本與嚴格設施環境要求，終限制其普及度。針對此問題，港大團隊研發的新一代磁力共振掃描儀，採用低磁場令到儀器不受場地限制、更平價與簡便，有關研究已獲研究資助局資助5,000萬元。
磁力共振能應用於中風、癌症等疾病診斷，有助醫生對症下藥，但其普及性仍受限制，如磁力共振成像機單機售價高達1,500萬至2,000萬元，供不應求下，本港公立醫院病人平均需輪候長達12至18個月才能完成檢查。部分發展中國家甚至未有磁力共振儀器。由港大生物醫學工程學講座教授吳學奎帶領的研究團隊，研發新一代高度簡化的磁力共振掃描儀，採用0.05特斯拉永磁體，以超低磁場實現低功耗、低成本，毋須特殊基礎設施即可隨時安裝運作。
參與研究的港大醫學院教授梁嘉傑表示，該儀器不但將磁力共振服務普及化與擴大應用範圍，更由專門檢查房間移到普通病房，普通門診均能完成，製作成本亦較現時磁力共振成像機平，運作變得簡單，「一個普通文職人員識用電腦，撳幾粒掣已經可以做到一個影像出嚟」。
城大研跨部門協調平台 助前線應變緊急事故
除醫療領域的突破外，防災救援技術也迎來了智慧升級。另一個獲研資局資助的研究項目，由城大計算學院院長汪建平帶領的研究團隊，研發一個跨部門應急協調平台「SynapseCity」。獲授權公營部門及私營機構會配備一個專屬「AI智能體」。當面對極端天氣、突發緊急事故時，AI智能體讀取該機構的內部資料，並在後台互相交換資訊，例如一些私營機構或保險公司擁有針對水浸的風險地圖，「SynapseCity」便能收集這些數據，讓各方可互相交換評估結果、預警資訊和行動建議，助前線人員更早、更全面了解現場情況，加快預警及救援部署。汪建平強調，各機構可自行決定分享的資料，毋須交出原始數據，以保障安全與私隱，而平台只屬輔助決策，最終指揮仍須交由指揮人員決定。
研資局資助12研究項目創新高
研資局公布「卓越學科領域計劃」第十四輪及「主題研究計劃」第十六輪的撥款結果，合共資助12個研究項目，創歷年新高，總撥款達4.78億元，研究領域涵蓋醫療、綠色科技等，逾三分一獲選項目涉及人工智能應用。教資會秘書長鄧特抗表示，各項目會根據其提供的時間表進行研究工作，研資局亦定期檢視進度，若團隊未能按計劃完成工作，局方會按機制處理，包括考慮會否繼續撥款。研資局亦於第17輪主題研究計劃中，新增「低空、航天及太空科技」，相關申請正展開。