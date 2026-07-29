樂華南邨單位裝感應器監測長者出入 逾半年錄226警報 確認全部安全

香港過去曾發生有獨居或雙老家庭因無人及時發現而失救、離世多日才被揭發的個案。南九龍獅子會去年10月在觀塘樂華南邨推行為期兩年的「長獅守 暖心頭」服務計劃，為邨內104戶獨居及雙老長者免費安裝智慧門磁感應器。計劃參照房委會試行的「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」，於長者單位安裝大門感應器，監察大門開關，若大門48小時未有開關，系統便會自動向指定聯絡人發出關愛短訊，提醒親友及關愛隊上門查問。團體公布計劃成效，截至6月30日發出共226次警報，其中46次因未能聯絡住戶而需上門查問，13次因未能掌握情況而轉介房屋署跟進。出席成效發布會的觀塘區議員李嘉恒表示，絕大多數發出警報個案，是因長者外出旅遊回鄉較長時間未有逗留家中，又或因突發入院無提前通知關愛隊暫停警報所致，其後均全數確認安全。

參與者認為安裝系統可為他提供安全保障 計劃參與者、76歲的章長者在樂華南邨獨居，他稱，在任職保安期間，曾發現有獨居長者離世逾十天始被發現的悲劇。適逢知悉此計劃主動參與，他透露，曾因外遊及身體不適入院，離家後一段時間沒有進出住所，致警報響起，關愛隊主動聯絡不果，再聯絡其女兒確認他安全。他認為安裝系統可為他提供安全保障，也可讓女兒安心。

計劃免費和不儲存個人隱私 李嘉恒指，推廣計劃期間，部分長者及家屬曾擔心收費和隱私問題，經解釋後，計劃免費和不儲存個人隱私便釋除疑慮。就被問到48小時才會發出警報會否太遲，立法會議員鄧家彪指，48小時是考量長者的生活習慣，如寒冷天氣或打風時長者可能一兩天不外出。但他強調技術上可調校至24小時甚至更短，若長者有特殊健康需求且同意，便可按個人情況縮短時間，補充指關顧長者不會只依賴門磁警報，義工平日亦有定期探訪，確保裝置運作正常及了解長者近況。

關計劃亦已擴展多區 國際獅子會中國港澳303區第四分域主席、南九龍獅子會前會長何國光表示，除樂華南邨外，相關計劃亦已擴展到荃灣、葵青、沙田和大埔等。