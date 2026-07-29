胡志偉入境英國一度面臨遣返　李永達披內情：解決問題後相擁而泣

前民主黨主席兼立法會前議員胡志偉日前抵達英國倫敦希斯路機場時，一度面臨被遞解出境回港，最終獲英國政府批准逗留6個月。已移居英國的另一名前民主黨主席、立法會前議員李永達表示，事發後胡志偉本來希望低調處理，但後來認為要透過議員和傳媒，向英國內政部施加壓力。李永達又稱解決問題後，他和胡志偉擁抱時「兩個都喊咗出來」。

啟程前已通知英國駐港總領事館

李永達在社交平台撰文披露事件始末，指胡志偉在啟程前往英國前，已通知英國駐港總領事館的高層，領事館亦已知會希斯路機場的邊境人員。然而胡志偉入境時，電腦系統卻彈出「警示」字眼，經過長時間查詢後獲邊境人員發出為期7日的遞解離境通知。李指，當日機場雖然有英國外交部初級人員在場，但因權力所限未能即時向邊境部門高層會面及解決問題。

李續說，協助胡志偉的團隊事後希望低調處理，以尋求空間解決問題，甚至有律師對事件結局抱持樂觀態度，惜連日都未獲英國內政部部長級官員聯絡。團隊及後改變策略，開始聯絡各方議員及傳媒，以向內致部施壓。李形容，事件最大的轉捩點是輾轉聯絡到資深英國上議院議員Lord Alton，他之後協助致函內政部部長Minister Hanson。