羅淑佩：重金邀夏蘭特飲涼茶欠妥 曼城球員抵港展亞洲行

曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯4支球隊，將分別參與下月香港足球盛會的兩場賽事。曼城公布隨隊球員名單，大部分為上賽季主力球員，一行人昨已抵港。至於多名隨國家隊打入世界盃決賽周16強的球星將缺陣，包括挪威射手夏蘭特。文化體育及旅遊局長羅淑佩稱，若重金邀請夏蘭特來港飲杯涼茶「好似唔係幾妥」，盼球迷體恤。 香港足球盛會在啟德體育園舉行，分別周六晚上演曼城對國際米蘭，以及下周三車路士對祖雲達斯賽事。曼城公布28人亞洲之行名單，大部分為上賽季主力球員，包括高華錫、加華度爾、安東尼施美安等6名未能在世界盃決賽周更進一步，並已休假歸隊的球員，以及無緣參加世界盃的球星當拿隆馬、沙雲奴等。

曼城部分隨行球星現未出發 不過，多名隨國家隊打入世界盃16強的球星將缺陣，包括挪威射手夏蘭特、法國中場卓基、葡萄牙後衛魯賓戴亞斯等，他們因為之前完成世界盃賽事，按國際足協要求強制休息3星期。曼城亦補充，部分打入世界盃16強的球星會參加亞洲之行，但不會在前日隨大隊出發。曼城一眾球員昨已抵港，他們完成訪港行程後，將轉到南韓首爾出戰兩場友賽。 羅淑佩在一個電台節目透露，活動主辦單位曾嘗試洽談安排夏蘭特訪港，但獲回覆指他已為曼城「搏咗成季」，新季英超亦在下月開鑼。她認為「人心肉做」，加上夏蘭特來港也無法落場踢球，「我哋俾唔俾佢放假」；又說曾有人建議重金邀請他來港飲涼茶，「好似唔係幾妥」，相信日後仍有機會邀請他訪港。

對賽事門票銷情感樂觀 門票銷情方面，羅淑佩稱曼城對國際米蘭賽事已售出近三分之二門票，對於有報道指賽事銷情緩慢，她以「半杯水」比喻指每個人都有不同看法，她個人對銷情感樂觀，並期望首場比賽球迷營造「暑假開派對」氣氛，利用高漲情緒帶動盛會另外一場比賽，以及稍後拜仁慕尼黑對阿士東維拉賽事的銷情。