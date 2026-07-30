樂華南邨單位裝感應器監測長者出入 逾半年錄226警報 確認全部安全

香港過去曾發生獨居或雙老家庭因無人及時發現而失救、離世多日才被揭發的個案。有團體去年10月起開展「長獅守・暖心頭」服務計劃，為觀塘樂華南邨104間長者單位安裝大門感應器。該團體昨公布計劃成效，指截至今年6月底，系統累計發出226次警報，其中13次因未能掌握情況而轉介房屋署跟進，該等個案最終確認全部安全，並無長者在家中受傷或失救的情況。議員冀政府協助於本港廣泛推行相關計劃。

計劃參與者、76歲的章長者在樂華南邨獨居，他稱，在任職保安期間，曾發現有獨居長者離世逾十天始被發現的悲劇，知悉此計劃即主動參與。他透露，曾因外遊及身體不適入院，離家後一段時間沒有進出住所，致警報響起，關愛隊主動聯絡不果，再聯絡其女兒確認他安全。他認為安裝系統可為他提供安全保障，也可讓女兒安心。