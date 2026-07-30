爸爸WhatsApp帳戶遭騎劫 兒子收語音訊息失1000萬

WhatsApp帳戶收到親友求助須「應急錢」訊息，應再三核實對方身份，以免被騙。警方公布一宗涉及WhatsApp帳戶被騎劫的騙案，一名男子誤信來自父親WhatsApp帳戶的語音訊息，在短時間內多次按指示轉帳，最終損失逾1,000萬元。
警方表示，騙徒入侵事主父親的WhatsApp帳戶，其後向事主發送語音訊息，訛稱急需100萬元轉帳予朋友。由於語音中的聲線及說話方式與其父親極為相似，事主未有起疑，隨即按指示完成轉帳。
得手後，騙徒食髓知味，再以相同手法要求事主多轉帳200萬元，事主亦照辦。其後騙徒再以不同理由，要求事主將款項轉入多個銀行戶口。事主相信對方身份無誤，持續按指示匯款，直至其銀行存款「清零」，騙徒即失去聯絡，事主才警覺受騙，累計損失1,000萬元。
據報，事主是內地人，為一個運動品牌的高級經理，其父則為公司聯合創辦人，兩人不時有轉帳往來。警方指出，過去兩星期共接獲超過150宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，涉及總損失超過2,600萬元。警方提醒，騙徒有機會利用人工智能(AI)技術模仿親友聲線，市民切勿單憑語音訊息確認對方身份。如接獲轉帳或匯款要求，應致電對方親身核實。同時應啟用雙重認證功能，並定期檢查及移除可疑的已連結裝置，以減低帳戶被盜用風險。