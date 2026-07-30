爸爸WhatsApp帳戶遭騎劫 兒子收語音訊息失1000萬

警方提醒市民如接獲轉賬或匯款要求應先核實對方身份。

WhatsApp帳戶收到親友求助須「應急錢」訊息，應再三核實對方身份，以免被騙。警方公布一宗涉及WhatsApp帳戶被騎劫的騙案，一名男子誤信來自父親WhatsApp帳戶的語音訊息，在短時間內多次按指示轉帳，最終損失逾1,000萬元。

警方表示，騙徒入侵事主父親的WhatsApp帳戶，其後向事主發送語音訊息，訛稱急需100萬元轉帳予朋友。由於語音中的聲線及說話方式與其父親極為相似，事主未有起疑，隨即按指示完成轉帳。

得手後，騙徒食髓知味，再以相同手法要求事主多轉帳200萬元，事主亦照辦。其後騙徒再以不同理由，要求事主將款項轉入多個銀行戶口。事主相信對方身份無誤，持續按指示匯款，直至其銀行存款「清零」，騙徒即失去聯絡，事主才警覺受騙，累計損失1,000萬元。