多區接連爆水管影響居民生活　議員促「按風險評估」水管更換次序

多區接連出現爆水管事故，影響附近居民生活。新界西北立法會議員周浩鼎今早(30日)在電台節目中指出，屯門富發里地盤爆水管完成復修後，近屯興路漏點再需停水維修，估計影響約7,000名居民，雖然影響範圍較去年底屯門區波及近20萬人的大範圍停水較細，但當局都需嚴肅跟進原因。

建立後備水源供應系統減影響

周浩鼎解釋，屯門屬早期發展的社區，喉管普遍老舊。過往不少爆管事故與進行中的工程有關，不排除工程期間牽涉或影響到老舊水管，促請政府盡快就本次事故成因向公眾作出完整交代。他又提到，全面安裝智能感應器及水壓感應系統需時，強調屯門東部今年較早前已規劃大規模的水管更換安排，並已做好交通改道等工程準備。關鍵在於工程進行期間會否衍生其他情況，亦取決於未來更換水管時，有否建立後備水源供應系統，一旦再有主幹管爆裂亦能提供後備選擇，大幅縮減受影響的範圍。