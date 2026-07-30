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出版：2026-Jul-30 11:55
更新：2026-Jul-30 11:55

伊院副顧問醫生以家人之名開千支咳藥水自用　判160小時社服令

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伊院副顧問醫生以家人之名開千支咳藥水自用，判160小時社服令。(資料圖片)

伊院副顧問醫生以家人之名開千支咳藥水自用，判160小時社服令。(資料圖片)

一名時任伊利沙伯醫院副顧問醫生在5年間，為6名家人和傭工建立診症預約紀錄，並在沒有應診下處方濫開逾1,000瓶咳藥水及逾400片精神科藥物，又讓病人把過量處方的藥交予他。法官林偉權今日(30)於區域法院判處被告160小時社會服務令，另須向醫管局賠償2萬元。

被告李志良(51歲)，案發時任伊利沙伯醫院副顧問醫生，被裁定兩項公職人員行為失當罪成。控罪指，被告於20153月至20209月擔任公職期間，沒有合理辯解或理由而故意作出不當行為，即致使診症預約看來是分別由8名病人作出，並在該些病人沒有求診的情況下，向他們處方 Actifed Compound Linctus Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員配發上述藥物，而被告保留該些藥物作私自保存或處置。

官指撇開不當行為是一位好醫生

林官判刑時，指被告干犯的控罪不是輕微罪行，但案發於多年前，被告當時受精神健康問題影響，其自控能力和判斷力減弱。此外，被告自小患有精神健康問題，未獲正確處理，但難得仍努力讀書，最後醫科畢業。他在2024年開始接受精神診治，其病情現已受控，看來不會重犯。

林官續指，撇開本案的不當行為，被告服務醫管局20多年，其同事和病人均指他用心診症，惜因本案須辭職。雖有不是，但他看來是一位好醫生，應該還有前途，可用專業知識服務社會去彌補過錯，而且被告須與前妻共同照顧家庭，負擔不輕，判監將會造成極大影響，而社會服務令可代替監禁，適用於被告情況，故可以給予一次機會。

案件編號：DCCC1123/2022

藥物放雪櫃？口服藥丸和膠囊：保持原來包裝，並在開封後半年用內完（am730製圖） 藥物放雪櫃？外用藥物：外用藥膏在開封後可於室溫存放約半年，不建議用小瓶裝，如藥物包裝有破損，或藥膏變色、變硬或發臭等，便要停用（am730製圖） 藥物放雪櫃？眼藥水/膏：眼藥水開封後一個月就要棄掉，有些眼藥部分眼藥水或需要冷藏（am730製圖） 藥物放雪櫃？藥水：糖漿藥水放入雪櫃可能會產生沉澱物，故放室溫即可，開封後當次治療完成便要丟棄（am730製圖） 藥物放雪櫃？栓劑：除非特別說明應冷藏保存，否則栓劑一般放在室溫環境便可，若發現藥物變質或外觀異常便不要使用 （am730製圖） 藥物放雪櫃？胰島素針劑：在未開封時須冷藏保存，若已開封使用中，就要根據指示保存（am730製圖） 藥物放雪櫃？大部分常用藥物可於室溫環境（am730製圖）

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