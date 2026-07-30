伊院副顧問醫生以家人之名開千支咳藥水自用　判160小時社服令

一名時任伊利沙伯醫院副顧問醫生在5年間，為6名家人和傭工建立診症預約紀錄，並在沒有應診下處方濫開逾1,000瓶咳藥水及逾400片精神科藥物，又讓病人把過量處方的藥交予他。法官林偉權今日(30日)於區域法院判處被告160小時社會服務令，另須向醫管局賠償2萬元。

被告李志良(51歲)，案發時任伊利沙伯醫院副顧問醫生，被裁定兩項公職人員行為失當罪成。控罪指，被告於2015年3月至2020年9月擔任公職期間，沒有合理辯解或理由而故意作出不當行為，即致使診症預約看來是分別由8名病人作出，並在該些病人沒有求診的情況下，向他們處方 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員配發上述藥物，而被告保留該些藥物作私自保存或處置。