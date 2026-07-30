羅淑佩放工約同事打Pickleball：常運動助留青春︱Ray Online

「全民運動日」將於8月1日及2日舉行，政府開放轄下多項康樂設施供市民免費使用。文化體育及旅遊局局長羅淑佩周三(7月29日)收工後約同事到體育館打匹克球Pickleball。她說這項運動的最大好處是老幼咸宜，但運動量不低於羽毛球。

羅淑佩表示，暑假令人特別想參與運動，看完世界盃決賽周隨即去亞博館觀看劍擊世錦賽，足球迷周末可去啟德主場館香港足球盛會曼城對國際米蘭，支持心愛球隊，形容節目豐富。她強調參與運動絕對不限於做觀眾，更應該親自落場，跑步、踩單車、游泳、以至健身、踢波，甚至上堂學乒乓球、羽毛球、劍擊等，只要持之以恆一定對身體有益。「返工返學嘅可以舒展筋骨、鬆弛神經；人到中年常常運動可以幫助留住青春；銀髮族時間充裕，與老友記做完運動飲杯茶更加是理想社交活動。」

宣傳「全民運動日」 鼓勵市民出汗

她宣傳8月1及2日「全民運動日」，鼓勵市民培養恆常運動習慣，成功預訂這兩天康樂設施免費時段的人士要準時簽到，即使未有預訂康文署設施，也可以去海濱散步甚至緩跑，或者拉筋做瑜珈，體驗一下身心舒展、出一身汗的爽快。

羅淑佩昨晚放工後與文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等「文體旅大家庭」多位同事，到旺角花園街市政大樓的體育館打Pickleball匹克球。她說這項運動的最大好處是老幼咸宜，「年輕力壯的可以用盡球場面積，全力攻擊，運動量不低於羽毛球」，但小朋友或長者也可輕鬆對打，不愁用力過猛而受傷，形容怪不得短短數年已廣受歡迎。她指康文署轄下12個場地已容許個人租用打匹克球，私人場地也越來越多，呼籲大家約家人朋友試玩。