陳嘉信「最後一判」販毒漢囚12年4個月 拒回應被退休事件

高院原訟庭法官陳嘉信因撰寫判辭時多次「司法抄襲」，被終院首席法官張舉能要求提早退休，周五（31日）生效。他於今日（30日）最後一個工作天處理一宗涉台灣居民在香港國際機場販毒案，被告涉非法販運890克可卡因，考慮涉案毒品數量及跨境元素，加上被告認罪可獲減刑，判囚12年4個月。他之後在午膳時間，被法院外記者詢問提早退休一事，回應「就呢件事我唔會有任何comment（評論）」。

案件原涉及3名台灣居民洪大軒、黃哲劭及苗祺宏，本案為上訴得直重審案件。他們被指2019年8月8日在香港國際機場一號客運大樓，連同他人非法販運危險藥物。苗承認一項交替的串謀販毒罪，押後至今日判刑；另外二人否認販毒罪，日前由陪審團裁定罪脫。