陳嘉信「最後一判」販毒漢囚12年4個月 拒回應被退休事件

高院原訟庭法官陳嘉信因撰寫判辭時多次「司法抄襲」，被終院首席法官張舉能要求提早退休，周五（31日）生效。他於今日（30日）最後一個工作天處理一宗涉台灣居民在香港國際機場販毒案，被告涉非法販運890克可卡因，考慮涉案毒品數量及跨境元素，加上被告認罪可獲減刑，判囚12年4個月。他之後在午膳時間，被法院外記者詢問提早退休一事，回應「就呢件事我唔會有任何comment（評論）」。
案件原涉及3名台灣居民洪大軒、黃哲劭及苗祺宏，本案為上訴得直重審案件。他們被指2019年8月8日在香港國際機場一號客運大樓，連同他人非法販運危險藥物。苗承認一項交替的串謀販毒罪，押後至今日判刑；另外二人否認販毒罪，日前由陪審團裁定罪脫。
陳官今日聽取苗祺宏求情，辯方稱，控方重審時才新增交替控罪，苗承認交替控罪，且案情顯示苗參與「高級紅酒運送團」，從馬來西亞運送兩支含可卡因的紅酒來港，角色屬「最低級嘅運送者」，不涉處理或包裝同案被告運送的紅酒，其求情信顯示他有深切悔意。陳官關注控方是否沒主張苗需為其他紅酒負責，控方稱不接納有關說法，因沒相關指示。
最終陳官考慮被告非法販運890克可卡因，本案涉跨境元素而作加刑，以及接納被告及早認罪，可獲三分一認罪扣減，判囚12年4個月。
張舉能周一發聲明，指已正式要求陳嘉信提早退休，陳嘉信亦依照要求，上周五提出退休申請。張基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起生效。司法機構早前回應稱，陳官未處理完畢案件，會調撥司法資源處理。
案件編號：HCCC262/2025