胡志偉險被遣返　陳婉嫻：錯信「狡猾」英國自討苦吃

陳婉嫻以《往後看》為題撰文，評論胡志偉險被英國遣返的事件，她指胡志偉想多逗留長一點時間，也被英方懷疑入境另有目的，而被逼提前回港，「實在忍不住想說一句，信錯了一次或許是一時大意老貓燒鬚，再信錯一次是自討苦吃！」

指英方出賣泛民「煽動進行暴亂」

陳婉嫻表示觀乎歷史，「英國是非常狡猾的國家」，指英方當年出賣泛民「煽動他們進行暴亂」，今天很難要他們「接收」，因為這批「棄子」只會被英國懷疑，比一般人更受懷疑。她指倘若以為出獄後到英國會受到「照顧」或「補賞」，實屬「妄想」。不單是首相已換了數轉，自身難保。而且即使今天的首相有心，亦要看國內經濟，認為英國「犯不著為了幾位棄子跟香港，甚至是中國交惡」。