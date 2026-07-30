胡志偉險被遣返　陳婉嫻：錯信「狡猾」英國自討苦吃

前民主黨主席兼立法會前議員胡志偉因35+顛覆政權案判囚4年5個月，上月底出獄後抵達英國倫敦時，一度面臨被遞解出境回港，最終獲英國政府批准逗留6個月。曾與胡志偉在九龍東共事的立法會前議員、工聯會會務顧問陳婉嫻今日（30日）於《am730》專欄撰文，稱對方信錯英國，「信錯了一次或許是一時大意老貓燒鬚，再信錯一次是自討苦吃！」她認為英國工黨政府犯不著為「棄子」跟中國交惡。
陳婉嫻以《往後看》為題撰文，評論胡志偉險被英國遣返的事件，她指胡志偉想多逗留長一點時間，也被英方懷疑入境另有目的，而被逼提前回港，「實在忍不住想說一句，信錯了一次或許是一時大意老貓燒鬚，再信錯一次是自討苦吃！」
指英方出賣泛民「煽動進行暴亂」
陳婉嫻表示觀乎歷史，「英國是非常狡猾的國家」，指英方當年出賣泛民「煽動他們進行暴亂」，今天很難要他們「接收」，因為這批「棄子」只會被英國懷疑，比一般人更受懷疑。她指倘若以為出獄後到英國會受到「照顧」或「補賞」，實屬「妄想」。不單是首相已換了數轉，自身難保。而且即使今天的首相有心，亦要看國內經濟，認為英國「犯不著為了幾位棄子跟香港，甚至是中國交惡」。
她續稱既然胡已經為了當年的錯承擔責任，也表明不再參與政治，看不到在香港繼續與家人生活的風險會比英國高。如果在未來的日子，想要一個較為安穩的人生和家庭，「英國肯定不是他的好選擇！」