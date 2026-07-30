何伯離世｜何伯遺願同仔女和好如初　「掛住佢哋過去事晴天喇」

因發展黃昏忘年戀觸發家事糾紛的「何伯」何煊和「前何太」葉秀定，兩年前上電視節目《東張西望》公開與何伯女兒一筆450萬元積蓄的歸屬爭議，成為網絡紅人及城中熱門話題，最終二人因愛成恨，去年5月涉嫌互相襲擊被送上法庭。何伯早前認罪，上周二（21日）因病缺席出庭，判囚2個月，惟相隔僅約一星期，就傳出他在醫院病房因肝癌離世，享年79歲。曾訪問何伯的YouTube頻道「花生速遞」主持今日（30日）表示遵從何伯生前願望，再播出一段昨日收到的新錄音，指內容是何伯錄音給5名子女的最後遺願，強調聲帶「冇可能造假」，歡迎何伯仔女與他聯絡：「基本上要做嘅嘢都幫佢做晒，我可以將啲錄音畀晒佢哋，等佢哋聽下係咪自己老竇把聲」。

直播影片背景有不少何伯的生活相，當中包括身在醫院的相片。何伯於錄音中內容含糊不清，現場可聽見不時有疑似醫療器材的聲音。他表示被醫生告知生瘤，希望子女到醫院探望他及和好，亦希望離開醫院：「我想享受多啲，好好和好如初，又想長命百歲。點解醫生話我生咗個瘤喺裏邊？我出返想行下街咁先得，我又唔出得街，唉...冇可能呀。我梗想啲仔女嚟搵我，出去行下。我有咁多仔女，真係想開心……我唔係自己困住自己咁耐，我真係都掛住佢哋，都唔知道乜嘢療程……醫生想我治療，但係我真係唔想。」

何伯更特地留錄音予大兒子：「老竇瞓喺醫院，好想同你講嘢，同你傾兩句呀，個女都有……過去啲事晴天喇，啲日子過去喇，做女……啲嘢過去，掹返正，大家食吓嘢……冇辦法。」 強調聲帶冇可能造假 「等仔女聽下係咪老竇把聲」 主持強調聲帶「冇可能造假」，自己亦不會拿這些事情開玩笑，歡迎何伯仔女與他聯絡：「基本上要做嘅嘢都幫佢做晒，我可以將啲錄音畀晒佢哋，等佢哋聽下係咪自己老竇把聲，我都係尊重返阿老人家，就將呢一段錄音播出嚟。」

該頻道主持早前交代何伯死因及離世前的情況，當時亦公布一段何伯臨終前的錄音，指該段錄音是何伯要求他播出：「嗰個衰婆呢，想我死嘅！但係我仲喺度，個衰婆⋯⋯有咁多衰嘢，佢自己心知道。」