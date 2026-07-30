黃金時代展覽開幕　設爆旋陀螺工作坊

黃金時代基金會主辦的「黃金時代展覽暨高峰會」今日於灣仔會展開幕，今屆活動以「黃金時代+智匯·智合·智創」為主題。旨在透過跨界協作與創新科技，回應高齡化社會的機遇與挑戰，推動香港邁向亞洲智齡城市的願景。

一連三日的展覽設有超過200個展位，展示超過1萬項創新產品及服務，全面覆蓋退休財富安排、醫療健康、智齡科技、文娛康樂、長者住屋友善社區及安老服務等六大範疇。為進一步豐富入場人士體驗，今年新增「金齡市集」，匯聚各式生活好物、養生保健品及智能家電，滿足金齡生活需求。互動體驗專區更設有多項有趣體驗，包括虛擬三項鐵人電競賽、氣槍競技射擊體驗及由學生擔任「爆旋大使」指導的「爆旋陀螺」工作坊，實踐跨代共融。