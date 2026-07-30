黃金時代展覽開幕　設爆旋陀螺工作坊

黃金時代基金會主辦的「黃金時代展覽暨高峰會」今日於灣仔會展開幕，今屆活動以「黃金時代+智匯·智合·智創」為主題。旨在透過跨界協作與創新科技，回應高齡化社會的機遇與挑戰，推動香港邁向亞洲智齡城市的願景。
一連三日的展覽設有超過200個展位，展示超過1萬項創新產品及服務，全面覆蓋退休財富安排、醫療健康、智齡科技、文娛康樂、長者住屋友善社區及安老服務等六大範疇。為進一步豐富入場人士體驗，今年新增「金齡市集」，匯聚各式生活好物、養生保健品及智能家電，滿足金齡生活需求。互動體驗專區更設有多項有趣體驗，包括虛擬三項鐵人電競賽、氣槍競技射擊體驗及由學生擔任「爆旋大使」指導的「爆旋陀螺」工作坊，實踐跨代共融。
當局指黃金時代是香港未來機遇
商務及經濟發展局局長丘應樺今日在開幕禮致辭時表示，「黃金時代」不僅代表人生的階段，更是香港未來發展的「黃金機遇」。展望未來，特區政府將繼續推動銀髮經濟，相信憑藉社會各界的專業知識、創意和承擔，定能更有效回應長者的需要，並為本地經濟注入新動力。
黃金時代基金會創會主席容蔡美碧於開幕禮上表示，這三天彰顯香港作為長壽之都的定位，她解釋「黃金時代+」的「+」是指提升質素及人工智能優化生命品質。基金會期望透過「智匯、智合、智創」的信念，連結跨界力量，鼓勵社會以正面、創新的態度看待長壽，共同建構一個充滿活力的智齡香港。