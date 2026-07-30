宏福苑長者學玩爆旋陀螺 打破年齡隔閡「返去同孫仔玩」

由義能聯合會主辦的「轉出正能量社區同樂日」於大埔宏福客廳舉行，吸引數十位宏福苑長者參與，憑近期大熱的爆旋陀螺會友，成功以一次社區活動打破年齡隔閡。(義能聯合會圖片)

由義能聯合會主辦的「轉出正能量社區同樂日」周三(29日)於大埔宏福客廳舉行，吸引數十位宏福苑長者參與，憑近期大熱的爆旋陀螺會友，成功以一次社區活動打破年齡隔閡。

活動現場設三大對戰區滿足不同程度的玩家，包括新手體驗區、居民自由切磋區，以及高手擂台區。大會更設電子龍虎榜即時記錄戰績，氣氛緊張又歡樂。

宏福苑小朋友Lucas表現亮眼，於高手擂台區取得「六連勝」佳績，大會即場以白板記錄戰果並派發獎品。現場亦有多位宏福苑長者落手操作發射器，由起初不懂得控制角度，到後來能穩定發射並維持轉速，進步神速。有長者完成挑戰後更獲零食獎品，滿載而歸，笑言「返去要教我個孫一齊玩」。宏福苑居民鄧小姐表示：「平時孫仔成日叫我一齊玩陀螺，今次學識之後可以返去同佢一齊玩。」