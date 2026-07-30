無牌人士在港從事地產代理工作被捕　地監局提醒僱用均屬違法

地產代理監管局表示，過去六個月受惠內地來港的專才及學生所帶動，一手住宅物業銷售市場及住宅租務市場活躍起來，於社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及，同時有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作。
地監局主席蕭澤宇表示，今年上半年各項工作因應最新的市場趨勢而調整，在一手住宅物業銷售點進行的巡查中，銷售活動大致井然有序。然而，隨着愈來愈多物業相關廣告於社交媒體平台普及和於香港出現無牌從事地產代理的工作，均為局方帶來更多挑戰。
社交媒體上部份廣告十分可疑
他指，社交媒體上的廣告五花八門，部分廣告完全符合地監局的要求，但部份卻十分可疑，例如不明身份的帳戶持有人發布參觀樓盤或視察特定物業或週邊環境的影片，志在引誘觀看者向該帳戶傳送私人訊息。
地監局亦留意到，有跡象顯示有無牌人士在香港從事地產代理工作。在警方的協助下，一名人士已於5月被捕。地監局再次提醒公眾，無牌從事地產代理工作及僱用無牌人士從事地產代理工作，均屬違法，可被判罰款及監禁。
上半年開立投訴個案跌11%
地監局今年上半年共開立114宗投訴個案，按年下跌11%；整體投訴中最常見的三個類別與去年上半年相同，包括「發出違規廣告」、「不妥善處理臨時買賣合約或臨時租約」及「提供不準確或具誤導性的物業資料」。地監局上半年共巡查一手樓盤銷售點共368次、抽查網上物業廣告877次，分別較去年同期增加6%及1.7%；局方亦巡查地產代理商舖401次，以及就有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定抽查618次。