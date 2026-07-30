無牌人士在港從事地產代理工作被捕　地監局提醒僱用均屬違法

地產代理監管局表示，過去六個月受惠內地來港的專才及學生所帶動，一手住宅物業銷售市場及住宅租務市場活躍起來，於社交媒體平台發出與物業相關的廣告日益普及，同時有跡象顯示有非持牌人士在香港從事地產代理工作。

地監局主席蕭澤宇表示，今年上半年各項工作因應最新的市場趨勢而調整，在一手住宅物業銷售點進行的巡查中，銷售活動大致井然有序。然而，隨着愈來愈多物業相關廣告於社交媒體平台普及和於香港出現無牌從事地產代理的工作，均為局方帶來更多挑戰。