李家超連辦3日工作午餐　聽取特首顧問團對五年規劃及施政報告意見

行政長官李家超一連3日(28日至30日)與特首顧問團舉行工作午餐，聽取成員就香港五年規劃和今年《施政報告》，以及香港整體發展的意見。工作午餐由李家超主持，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、署理財政司司長黃偉綸等官員分別出席3場工作午餐。

就三大相關主題進行廣泛討論

為配合香港主動對接國家「十五五」規劃，特首顧問團就三大相關主題進行了廣泛討論，在香港經濟高質量與持續發展方面，包括如何進一步鞏固和提升國際金融、航運和貿易中心地位，同時加快推進北部都會區建設，打造成為發展新質生產力的新引擎，持續提升香港長遠競爭力等。在創新與創業方面，包括如何在加快傳統產業升級轉型的同時，發展壯大新興產業及投資培育未來產業，全面建設香港成為國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。至於區域與環球協作方面，包括如何提升區域合作層次，深化粵港澳大灣區協同發展，深度參與高質量共建「一帶一路」，並持續拓展國際交往合作，鞏固香港作為國家高水平對外開放重要窗口的角色。