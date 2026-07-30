逾14%地區屬災害極高風險 元朗北區最嚴重 紅十字會倡新界北發展納防災規劃

受全球氣候變遷影響，極端天氣的出現亦越來越頻繁。香港紅十字會研究本港各區面對颱風、極端酷熱及火災的風險及社區應對能力，識別高風險地區，當中全港有近15%地區面對極高災害風險，主要位於元朗及北區。組織建議，加強新界北部風險管理意識及防災規劃，並強化分區防暑策略等，提升社區備災能力。 紅十字會公布《香港災害風險與應對能力地圖》，研究採用統計處的 「小規劃統計區」，將全港分為逾200個分區，較傳統18區更仔細。研究不但評估災害發生次數，還涵蓋「危害與暴露」、「脆弱性」及「應對能力不足」三大範疇，合共42項指標，包括評估社區的經濟能力、受影響群體狀況以及當地基礎設施等。

油麻地旺角火災隱患高 本港酷熱天氣日益頻繁，紅磡於去年錄得54天「熱夜」，被列為極高風險區，低收入住戶較多的地區，面臨酷熱問題比例亦較高；油麻地及旺角多個分區被列為火災高風險地區。據調查發現，逾七成受訪市民表示，過去一年未曾參與防火演練，參與率偏低地區面對火災風險則較高；至於大埔林村及離島大澳被列為颱風災害風險較高的地區。 研究亦發現，全港超過一半地區同時面對兩種或以上高或極高風險災害；有14.7%地區屬於極高災害風險，主要位於元朗區及北區部分地區，其中流浮山及新田整體災害風險最高，其次為九龍人口密集市區，包括油麻地、深水埗、土瓜灣，以及大澳。

及早規劃防災措施 減低災害風險 紅十字會行政總裁林傳芃表示，新界北因為地理及人口結構等因素，令其面對風險特別多，故全力推動北部都會區發展時，她認為現時屬合適時機推出《災害風險地圖》，讓大眾意識到災害風險，能及早將防災、避災納入新界北的規劃中，考慮相應措施減低災害風險。 為了提升社區抗災與備災能力，紅十字會建議，強化分區式防暑策略、提升火災高風險地區居民參與防火演練，並擴大颱風臨時庇護中心覆蓋範圍。針對「超級厄爾尼諾」現象有機會年底出現，紅十字會將於不同地區派發降溫物資，並於容易受水災影響的社區派發不同避災物資，包括沙包、毛巾等。