何民傑斟針JUMP｜何順文卸任恒大校長在即 寄語用心做好每件事 勿隨波爭排名

擔任香港恒生大學校長達十二年半的何順文教授，即將於今年八月三十一日正式卸任。何順文日前接受本報專訪時表示，香港高等教育擁有歷史優勢，但近年走向指標化、排名化與資源化，顯得有些迷失。他寄語恒大不要隨波逐流去追求主流的擴張模式或排名指標，要明白教育的價值絕非靠冰冷關鍵績效指標(KPI)來衡量。

致力提供優質學習環境 今年中學文憑試放榜(DSE)，本地大專院校的收生競爭依然激烈。何順文透露，今年DSE的考生總人數有所上升，其中不乏新移民同學，而恒大今年本地生的申請人數更比去年增加了高達20%。為了讓更多有志學子獲得入讀大學的機會，恒大毅然決定擴大一年級的學額，由去年1,700多個增加至今年約1,800個，同時額外增加了約200個內地生學額。他強調，雖然恒大現時設有碩士課程，但學校的初心與主力依然堅定放在本科(學士學位)教育上，致力為年輕人提供優質的學習環境。

大學教育勿太功利 有部分老牌大學以高額獎學金搶奪尖子的做法，何順文認為，香港的教育平等性其實不差，DSE也是一個相對可靠的公開考試，但學生的考試表現往往受到家庭資源、名師補習等外在因素影響，很多考不到最頂尖分數的同學，同樣擁有卓越的才華，直言高額獎學金的手法，容易讓人覺得教育太過功利，落入純粹的「積分主義」。他引述歐美頂尖學府如牛津、劍橋、哈佛、耶魯的經驗，指出這些名校自信心十足，絕不會用現金去爭奪學生。

談到政府建立「留學香港」品牌，何順文期望香港能跳出歐美的指標遊戲，「我們不一定要跟從歐美那套遊戲方式同指標」。他認為香港應作為國際窗口去進行教育創新，思考如何真正服務國家、亞洲以至全世界，並利用大學沒有利益包袱特點，鼓勵更多國際合作來解決全球急切問題，而不是純粹為了競逐指標或賺取外匯。

恒大非只追求「中環價值」 何順文回顧，恒生大學是香港第一間按2015年私立大學路線圖升格的院校，最初不少人懷疑能否成功。他來校時懷着夢想，希望將學校建成高質素、博雅教育導向大學，以本科為重，給予18至22歲的年輕人空間與自由去認識自己、培養正確價值觀，而非只追求「中環價值」。 面對即將接棒的繼任人與同行多年的教職員團隊，何順文留下兩句鼓勵，「用心做好每一件事，和珍惜同行的每一個人」。他寄語恒大不要隨波逐流去追求主流大學的擴張模式或排名指標，要明白教育的價值絕非靠冰冷的關鍵績效指標(KPI)來衡量。他認為，恒大雖與本港主流的公立大學體制不同，但只要堅持為不同起步點的學生增值，走出一條屬於私立大學的新路徑，畢業生的表現絕不會遜色。

退休後將會享有更多自由 完成了十二年半校長任期，何教授認為是時候讓新人接手。雖然他將卸下行政校長繁重職務，但強調自己永遠是恒大一份子。未來會轉為擔任顧問角色，繼續利用自己的網絡協助學校發展。 談到退休後的生活，笑言自己將會享有更多自由，可以多陪伴家人，並開展以前抽不出時間發展的個人興趣。他透露自己仍會保持活躍，將會參與更多與教育相關的基金會工作及社會服務，只是「換了不同軌道」。