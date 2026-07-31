珍惜生命! 兒童青年自殺去年47宗 按年增三成 涉家庭問題佔最多 機構籲擴三層應急機制

青少年自殺問題令人關注。本港去年錄得自殺死亡個案1,019宗，為近5年最低；惟0至19歲的兒童及青少年組別卻創10年新高，錄47宗，按年增加三成。撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心去年則接獲逾1,100宗求助個案，其中青少年組別比例最高，求助主因包括家庭問題和精神健康等。機構建議，包括擴展「三層應急機制」和完善學生自殺數據收集機制等；有過來人則勸大家若有煩腦，應向信任的人傾訴。 根據死因裁判庭臨時統計，去年香港錄得1,019宗自殺死亡個案，整體自殺率為13.57(以每10萬名人口計算)，是自2020年以來最低，按年跌一成。惟令人關注的是，0至19歲組別錄得47宗，自殺率為4.72，創10年新高，與去年的35宗相比，按年增加三成，是唯一錄得顯著上升的年齡群。

此外，根據撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心的數據顯示，中心去年處理1,147宗個案，其中10至19歲青少年求助比例屬最高，達18.9%。另外，中心去年處理228宗19歲或以下自殺危機介入個案。數據顯示，最多青少年求助的問題為「家庭」，有29.4%；其次為「精神健康」和「人際關係」，分別佔20.2%和17.1%。 70歲或以上長者方面，去年共有257宗自殺死亡個案，自殺率為21.1，為近10年最低，惟死亡數字仍是所有年齡組別中最高。

韋賽姬

學業相關問題成衝突主因 撒瑪利亞防止自殺會總幹事鄭頌表示，家庭問題涉及與家人關係和升學問題等，對青少年的影響最大。他又指，近年社會環境有轉變，例如家庭關係和升學環境轉變，均是引發小朋友與家長矛盾的主要原因。自殺危機中心主任韋賽姬補充，學業因素是引發親子衝突升級的主因，今年上半年涉「家庭」的求助便已佔29%。

曾被家人罵無用 躁鬱症患者接受治療好轉 現年22歲的阿珊中四確診抑鬱症，並於中六確診躁鬱症。她憶述，有一次與朋友外出，見到有家長指着小朋友大罵，令她憶起兒時被家人責罵的情境，便萌生自殘念頭。 阿珊憶述，當時為了發洩情緒，她選擇𠝹手，作為排解情緒的方法。她曾經向學校的老師和社工求助，雖然均願意提供援助，惟始終他們不能時常與阿珊有聯絡，故未能根治問題。 後來阿珊向撒瑪利亞防止自殺會求助，在社工協助下接受了兩年的輔導服務，情況大有改善。她指，以往家人曾罵自己「無用」、「垃圾」，而現時接受輔導後，已不再如以前般感到自卑，同時亦有參與義工活動。阿珊表示，過往鮮少尋找輔導服務，或因感尷尬而不想向他人揭露個人經歷；而她現時則以自身經歷勸說，若把問題收起來，可能令情況更差，認為應該要向信任的人傾訴。

冀三層應急機制納防止自殺機構 機構提出4大建議，包括擴展「三層應急機制」，納入防止自殺機構協作。鄭頌表示，現時第二層機制中的機構未有納入防止自殺機構，而此類機構不但有提供輔導服務，亦會到學校作篩選，亦會有相關的家長及青少年教育，在防止自殺服務方面更全面。韋賽姬建議，設立雙軌轉介機制，當發現高危自殺的學生後，除了送往相關醫療機構，亦可轉介至防止自殺機構。 機構亦建議完善學生自殺數據收集機制。鄭頌指，希望完善學生自殺數據收集機制，再以大數據協助改善學童自殺情況。他指，做法就如政府的「醫健通」，可以知悉學生接受服務的歷史，如發現經篩選的學生已經接受其他機構的服務，可以了解是否需要其他機構一併介入處理。最後，機構亦建議將入校危機篩查及介入服務恆常化，以及加強家庭治療服務的資源投放。

鄭頌又指，機構未來將重點加強青少年及家長支援服務，包括強化家庭評估及治療轉介、積極推動家長覺察與家庭教育。同時期望能獲得更多資源，延長網上即時聊天平台「Chat窿」的服務時間，並開拓全新的網上家長支援服務「Parent Seek」。