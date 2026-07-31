羅奇發表舊香港已完論 黃偉綸不點名反駁「唱衰者」

曾發表「香港玩完論」的美國經濟學家羅奇，近日撰文指「舊日香港已完結」，並以普通話拼音「Xiānggǎng」形容現今香港。署理財政司長黃偉綸不點名反駁有關評論試圖看淡香港前景，強調香港必須以實際行動反駁批評者，糾正「唱衰者」散播的錯誤資訊，又質疑有關批評「似乎更多是出於對中國的偏見」。
摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學法學院高級研究員羅奇，繼前年表示「香港已玩完」後，上周再撰文評論指，本港去年重奪首次公開招股(IPO)市場領導地位全靠內地企業，並稱最重要優勢之一的法治已遭嚴重削弱，在街頭聽到普通話的比率與廣東話相若。羅奇認為，香港用普通話拼音Xiānggǎng為英文名較Hong Kong更貼切，並明確指出舊香港確實已經完結。
質疑批評緣於對華偏見
黃偉綸在報章撰寫題為《香港，擁抱機遇新時代》的評論文章，不點名反駁羅奇的言論，形容近期有評論「試圖看淡香港的前景」，無視本港非凡的韌力與活力、對龐大機遇視而不見。他又質疑一些批評者「似乎更多是出於對中國的偏見」，而非基於客觀分析，指他們的批評沒有證據支持、不符事實，投資者和人才則對香港充滿信心，被本港與全球的連繫及國際化特色所吸引。
黃偉綸引用數據稱，今年首季經濟大幅增長5.9%，創下5年來最強勁升幅，上月商品出口和進口亦分別按年上升53.4%和45.4%，對大多數主要市場的出口持續增長，形容「事實勝於雄辯」。他續說，香港是全球唯一結合內地支持與全球市場深度連繫的經濟體，憑此優勢吸引各地企業來港上市，今年上半年共有87宗IPO，集資額達2,102億元，為去年同期接近兩倍。
另外，黃偉綸認為縱然本港表現亮眼，仍絕不能原地踏步或自滿，港府會繼續團結社會，推進建設「四中心，一高地」，即國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地，又會全速編制香港首個五年規劃。他重申，香港必須且定必繼續向前邁進，以實際行動反駁批評者，「並糾正那些唱衰者所散播的錯誤資訊。」