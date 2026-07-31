羅奇發表舊香港已完論 黃偉綸不點名反駁「唱衰者」

曾發表「香港玩完論」的美國經濟學家羅奇，近日撰文指「舊日香港已完結」，並以普通話拼音「Xiānggǎng」形容現今香港。署理財政司長黃偉綸不點名反駁有關評論試圖看淡香港前景，強調香港必須以實際行動反駁批評者，糾正「唱衰者」散播的錯誤資訊，又質疑有關批評「似乎更多是出於對中國的偏見」。

摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學法學院高級研究員羅奇，繼前年表示「香港已玩完」後，上周再撰文評論指，本港去年重奪首次公開招股(IPO)市場領導地位全靠內地企業，並稱最重要優勢之一的法治已遭嚴重削弱，在街頭聽到普通話的比率與廣東話相若。羅奇認為，香港用普通話拼音Xiānggǎng為英文名較Hong Kong更貼切，並明確指出舊香港確實已經完結。