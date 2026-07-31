香港多角度｜葡籍記者彭祖匡：葡語媒體成中國與世界橋樑

三十三年前，澳門廣播電視葡文新聞及節目部顧問彭祖匡(João Francisco Pinto)從葡萄牙來到澳門，打算只待兩年，累積國際經驗就回家。結果，兩年變成三十三年，他不但見證港澳的回歸，也目睹大灣區的急速發展。他認為，葡語媒體在回歸後並未式微，且已成為中國與葡語國家的橋樑。 出生於葡萄牙的彭祖匡，早在15歲時，已在「海盜電台」擔任DJ，播放自己喜愛的八十年代音樂。大學期間修讀經濟，他進入一家財經報紙實習，因準確報道兩家大型企業的新聞而獲編輯賞識，實習結束後被挽留繼續工作，正式踏上新聞之路。

1994年，歐洲經濟陷入危機，他任職的報紙即將被收購，裁員風險迫在眉睫。此時，澳門廣播電視(TDM)向他招手。他心想：「去澳門兩年，擴闊國際視野，回去後更容易找到好職位。」結果，這一待就是33年。

被問到為甚麼留在澳門，他笑言：「澳門是一個非常特別的地方。對於我這種有經濟學背景的人來說，能夠近距離目睹中國、香港、澳門的經濟轉型，實在太吸引。這些變化至今仍在出現，我喜歡這種感覺。」 彭祖匡的記者生涯充滿挑戰。1995年日本神戶大地震，超過五千人喪生。他前往災區報道當地數代聚居的葡裔社區情況。「我睡了4天街頭，在帳篷裏過夜，一位路透社攝影師幫了我很多。」他成功找到3個葡裔家庭，完成報道。 1997年香港回歸，他獲派在會展現場直播，「見證英國殖民管治在香港的終結，非常有意義。我們都知道，兩年半後澳門也會經歷同樣的事。」1999年澳門回歸，他已升任總編輯，負責策劃36小時不間斷直播。「兩次回歸，我都身處最前線。」他說。

葡語媒體的「新角色」 澳門回歸後，彭祖匡察覺到澳門葡語媒體的角色已經徹底轉變，例如澳門現有3份葡文日報、電視台、電台、周報及雜誌，規模在全球葡語社群中相當罕見。他指出，特區政府透過補貼支持紙媒營運，並全資擁有廣播公司，確保葡語公共服務持續，更重要的是，葡語媒體已成為中國與葡語國家的橋樑。「我們製作關於大灣區的節目，提供給葡萄牙、巴西、非洲五國及東帝汶的電視台播放。同時，我們也將這些國家的資訊引入中國內地。」他更透露，澳門現在有國際學校以葡語授課，約一半學生來自與葡萄牙毫無關係的中國家庭，「家長們相信，葡語能讓孩子在未來加入中國與巴西、非洲的經貿合作時佔有優勢。」

彭祖匡是澳門扶輪社成員，曾兩度擔任社長。他這樣解釋自己的服務理念：「我們從社區獲得很多——價值觀、知識、生活經驗。我們必須回饋。」他認為扶輪社「服務超越自我」的格言不是口號，而是一種承諾：「如果你被邀請服務，除非有極特殊理由，否則不應拒絕。這就是我們的核心價值。」 料香港因大灣區整合而強化 對於香港的觀察，彭祖匡認為，香港的普通法體系是國際信任的基石，「國際企業知道，如果有爭議，法院會公平裁決，這種信任是累積而來的。」他指出，更多跨國公司正在香港設立總部，「香港不會變得不國際，反而會因大灣區整合而更強化。」

對於退休，他有獨特看法：「很多人覺得退休就是停止。不，退休只是新階段的開始，由『接收』轉為『回饋』。」他計劃繼續教學和分享經驗。 至於日後定居地，他坦言不會選擇澳門：「澳門生活成本太高。我更傾向大灣區(如深圳以北)、柬埔寨(妻子是柬籍華人)和葡萄牙(子女所在地)之間的『三角生活』。」