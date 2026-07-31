稱「接手」David Webb網站惹爭議 周顯：公開網站代碼就是讓人繼承

David Webb生前把「Webb-site」代碼及數據，存放到GitHub的公共資料庫。(資料圖片)

資深傳媒人兼本報專欄作家周顯在社交網站聲稱，自己的拍檔與David Webb有私交及獲得「一些方便」，在Webb離世前透過電郵與他溝通，其後將「Webb-site」接手，事件引起網民質疑。周顯解釋，不論Webb的言論為何，他生前將網站代碼上傳至GitHub，就是讓人繼承其網站，又稱其生前網站所載的內容一定會讓公眾免費查閱。有學者認為，網站新營運者應延續Webb的宗旨和做法，並提醒「不要做衰個名」。 有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於去年2月稱病情惡化，只餘下以月計壽命，並因而關閉其創辦非牟利財經資訊網站「Webb-site」。不過，Webb在去年3月表示，最終決定將「Webb-site」代碼及數據存放GitHub的公共資料庫，供所有感興趣的人士可以繼續使用。他又重申，不會允許任何人繼續運營「Webb-site」(I won’t allow anyone to carry on Webb-site itself)，因為不想讓它受到點擊誘餌、加密詐騙或更糟糕的東西污染或破壞，或者被用來提倡一些他不贊同的東西，強調「Webb-site」編輯部分「必須隨我而亡」(the editorial side of it has to die with me)。

周顯：已與對方電郵溝通繼承網站 周顯回應本報查詢指，不論Webb的言論為何，他生前將「Webb-site」代碼上傳至GitHub的動作，就是讓人繼承其網站。他指他的拍檔和Webb相識，並於去年已與對方電郵溝通繼承網站的事宜。周顯又說，雖然Webb沒有明確表明同意，但已知悉此事。周顯透露，目前網站由他的團隊自行營運。他強調，在重建的網站中，Webb生前網站的內容一定讓公眾免費查閱，又指網站以公眾利益為先。 早在去年11月提及此事 早在去年11月，周顯在報章專欄表示，為了承繼Webb的志願和公眾的方便，決定把網站內容繼續下去，又保證網站將會永遠有David Webb的名字，以及絕對不會夾帶Webb不喜歡的「私貨」，如點擊誘餌、加密貨幣及詐騙等。

莊太量：應延續過去宗旨 不要做衰個名 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受本報訪問表示，過去他也有瀏覽「Webb-site」的數據作參考，而David Webb於今年1月離世後，他以為該網站也隨之而關閉。對於有新的營運者繼續經營「Webb-site」，莊太量認為David Webb過去經營網站的宗旨及精神，是維持社會公義、揭露有問題的公司為主，而新的營運者應該延續David Webb過去的宗旨及做法，如續用原有網名，他認為要小心使用，因為David Webb過去經營網站很成功，「不要做衰個名」。

莊太量認為，新營運者接手後會否利用「Webb-site」來發表個人文章或意見，去攻擊其他人或者公司等，令到網站性質改變，這點都是新的營運者要注意的地方，他期望「Webb-site」可以維持原有的風格，以數據及資訊性為依歸。至於接手網站後會否衍生相關法律風險，莊太量指出則視乎新的營運者如何與David Webb或David Webb的遺產執行人交接。他又認為，站於股民角度仍可以去該網站找資料作參考，但就要以其他資訊途徑多作比較。 Webb於1991年從英國來港定居發展，於1998年創立「Webb-site」，主力追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為，先後發布兩份「謎網」報告揭露本港市場問題。