保安將住戶走失貓入袋棄垃圾桶 官指等同奪命判囚4月

62歲私樓男保安巢永樂去年接獲住戶求助，處理一隻懷疑走失的家貓；惟他未有查明貓隻主人身份，更將家貓裝入黑色垃圾膠袋再打結並棄於垃圾桶。其後證實家貓由同層住戶飼養，至今下落不明。男保安早前承認一項殘酷對待動物罪，觀塘裁判法院判官劉淑嫻昨判刑指，被告的處理方法下，相信貓隻現已埋在堆填區，等同被告奪去貓隻性命，判囚4個月。 辯方求情時表示，被告背景報告正面，有悔意，不會重犯；又指被告法律意識薄弱，干犯本案只因跟從上司指示，被誤導犯案。劉官質疑被告諉過上司，一度詢問要否進行「紐頓聆訊」傳召上司作供，以釐清事實，辯方最終撤回被誤導一說。

對於辯方指被告只是將貓隻放入垃圾袋和垃圾桶，沒證據顯示貓隻受到痛苦和傷害。劉官則指，被告完全沒必要將貓隻丟到垃圾桶，將貓放入黑色膠袋，並棄置在垃圾桶，因垃圾桶已被清空，推斷貓隻已被埋沒，批評被告奪走貓隻性命，判監無可避免。而貓隻死去對貓主造成影響，是加刑因素。 劉官指被告患長者常見病患，不構成求情理由，考慮到過去工作表現良好，以監禁4個月為量刑起點，被告犯案影響到貓主，加刑2個月，認罪終扣減至4個月。

案情指，被告是牛頭角利基大廈的夜更保安，案中貓隻是大廈9樓一住戶自2019年起飼養。去年8月7日回家後家人告知貓兒失蹤，貓主相信貓兒是趁家中開門倒垃圾時走失，曾貼出告示尋失貓。貓主其後知悉，被告曾於較早時進入鄰居單位處理一隻走入屋的貓兒，閉路電視亦拍攝到被告手持一個打了結的黑色膠袋離開。他其後得知被告離職，故報警處理。 被告受查時聲稱，當時已問過其他住戶但無人認領，他遂用2個膠袋裝着貓兒丟入垃圾站的垃圾桶，當時貓兒未死，但沒有反應。他解釋，此舉因為覺得很麻煩和不知如何處理。