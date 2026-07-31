新皇崗口岸港方口岸區今起啟用 首採合作查驗一次放行

重建後的新皇崗口岸港方口岸區今日零時正式成立，並由香港特區依法實施管轄。香港特區政府指，將繼續與廣東省及深圳市政府合作，待確認口岸具備安全及暢順運作條件後，再公布正式開通日期。據了解，皇崗口岸聯檢大樓下月會舉行反恐演習，為開通前作準備。 香港特區政府與深圳市政府昨簽署《深圳市人民政府與香港特別行政區政府關於在皇崗口岸實施“一地兩檢”的合作安排》。同日雙方亦簽署《關於皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區場地使用權協議》，香港將以租賃形式取得港方口岸區使用權，租賃期至2047年6月30日止，深圳負責整個皇崗口岸重建項目的設計及建造費用，港府每年支付1,000元人民幣象徵式租金。

保安局長鄧炳強表示，合作安排及場地使用權協議的簽署是口岸開通籌備工作的重要里程碑，港深雙方將繼續推進系統測試、運作及應急演練等工作，確保口岸運作暢順。 新皇崗口岸將成為港深之間主要的24小時客運陸路口岸，除採用「一地兩檢」外，更是首次採用「合作查驗、一次放行」通關模式，據介紹，旅客日後經此口岸往返港深兩地，所經過出入境閘機每部均有三道閘門，第一道閘門讀取旅客證件資料，核驗旅客使用通道資格；第二道閘門採集指紋、容貌等生物特徵資料，完成身份比對；第三道閘門則由入境方負責管控，旅客核驗無誤後即可直接放行。

政府預計，旅客整體通關時間可由現時約30分鐘縮短至約5分鐘，口岸設計通關流量可達每日20萬人次；待港鐵北環線支線落成後，更可進一步增至每日30萬人次。