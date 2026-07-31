尖沙咀酒吧命案｜32歲男商人留醫6日不治 增至9人被捕1人改列「謀殺」今提堂

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，32歲姓楊男商人Issac在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，與鄰檯黑幫人士爆發衝突，被毆半分鐘致頭部重創，曾先後進行兩次腦部手術，一直留院深切治療部，延至今日（31日）凌晨終告不治。 再多兩人被捕累計9人 警方今日（31日）表示，西九龍總區刑事部人員於周三（29日）在落馬洲，以涉嫌「傷人」再拘捕兩人，分別為29歲及30歲的尼泊爾男子，二人現正被扣留調查，至今累計共9人被捕；並通緝兩名與案有關的黑社會男子。

兩被捕人今提堂 一人改列「謀殺」 而較早之前被捕的41歲男子早前已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於昨日（30日）在九龍城裁判法院提堂；另外，一名被捕的33歲男子已被暫控一項「謀殺」罪，一名37歲男子已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於今日（31日）下午在九龍城裁判法院提堂。 Issac一眾友人自其入院以來，不斷在網上發文集氣，祈求他能度過難關，惜今日傳來噩耗，眾人深感震驚難過，紛紛發文悼念，並表示難以接受：「懷念你善良開朗的笑聲，還有那份對事業拼搏到底的精神」，又誠摯祝福：「願你離開痛苦的世間」。

事發於周日（26日）凌晨，一名報稱為商人的32歲楊姓男子，偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題加上酒精影響，與鄰枱顧客發生肢體碰撞，隨即被對方拳打腳踢圍毆。襲擊過程維持約半分鐘，男子倒地昏迷，頭部重創，左邊肋骨骨折，被送到伊利沙伯醫院搶救。他接受兩次腦部手術後，仍然危殆，留醫深切治療部，至今日（31日）凌晨終告不治。 警方西九龍總區刑事總部警司程知仁表示，施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，加上屬三合會暴力罪行，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。經過連日不眠不休追查、情報分析及翻查大量閉路電視，包括「銳眼」系統，警方成功鎖定施襲者身份。

警方於過去3日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環及薄扶林拘捕6男3女，年齡介乎24歲至46歲，罪名為「意圖傷人」及「協助罪犯」，至今日改列為「謀殺」。被捕人報稱為商人、美容師、地產代理或地盤工人，分別為施襲者、用車輛接載施襲者離開現場、提供處所予施襲者匿藏及協助施襲者逃避警方追查。行動中，警方檢獲施襲者犯案時身穿衣物，及4輛協助施襲者逃離現場的車輛。警方拘捕行動依然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。