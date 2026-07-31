三十載翱翔緊扣港人心弦 長榮航空引領「飛賞快樂」新里程

香港人對旅遊的熱愛，早已超越單純的消閒，而是一種生活態度的展現。在追求高質素飛行體驗的背後，航空公司與乘客之間建立的信任與情感連結，更是不可或缺。今年，長榮航空迎來了香港航線啟航30周年的重要里程碑。30年來，長榮航空不僅見證了香港旅遊業的起伏與騰飛，更在無數港人的集體回憶中留下了深刻印記。長榮航空香港分公司總主任鄭慶淇回顧了過去30年的耕耘，並前瞻性地分享了未來發展藍圖，全面展現長榮航空如何透過創新的本地化策略與大灣區布局，與香港一同邁向下一個輝煌的30年。

啟動「飛賞快樂」三大慶典 創意互動回饋港人 香港一直是長榮航空核心的非常重要的航點，30年來不間斷提供綿密的客貨運航班，並於2024年開通香港直飛高雄航線。鄭慶淇指出，為回饋港人支持，長榮航空特別以「飛賞快樂」為主題規劃30周年慶祝活動，分階段推出三大項目，深化與港人的連結。 第一彈「飛賞 Buddies」主打創意結伴同遊，送出30張免費機票及總值15萬港元的現金獎，目的地涵蓋長榮航空全球國際航線網絡，總冠軍更可獲客艙升等，活動於今日（7月31日）截止報名。第二發「飛賞長廊」則於港鐵中環站及香港站行人走廊登場至8月11日，由官方Instagram兩隻人氣小熊以不同造型帶領市民遊覽全球熱門旅遊地標，並設尋找隱藏版小熊的有獎遊戲。壓軸的「飛賞狂派」則於8月1日的首航紀念航班（BR852）當天推至高峰，機場櫃檯及登機閘口將設主題打卡位，並向旅客派發限量神秘禮物，共慶特別時刻。

迎合數碼世代 社交媒體化身有溫度的地方文化橋樑 長榮航空作為全球的航空品牌，在服務細節上致力為全球旅客提供頂級服務及安全旅程。與此同時，在各地設立辦事處，期望能更掌握每個地方的文化特點，以相同的語言與旅客溝通。香港團隊密切留意到本地市場的變化和趨勢，其中社交媒體的影響力逐漸提高，港人在規劃旅程時多透過不同社交平台獲取靈感。 為此，長榮航空今年在香港開設了全新的Instagram帳號，用更貼近香港生活及更有親和力的方式，與本地年輕旅客及數碼世代建立連繫。這次的男女主角——首席飛行體驗官「Evanna」及首席環球探索官「Evan」，希望透過他們帶出不同的旅遊態度，以及將以往較為生硬的航空資訊，轉化為更容易理解、更有溫度的內容。平台會分享旅遊靈感、飛行知識，甚至是一些幽默有趣的日常片段，以可愛、輕鬆、有趣的形態，讓長榮航空的品牌與在地民眾緊緊扣連，共同分享美好的旅遊生活。

配合大灣區發展 強化香港國際航空樞紐地位 深耕香港30載，台灣來往香港航線對長榮航空的整體網絡及品牌發展具有舉足輕重的意義。鄭慶淇分享，香港向來是前往台灣旅遊的極重要客源地，去年香港居民到台灣的人數就超過120萬，僅次於日本。而香港作為國際金融中心，國際間的商務人員往返非常頻繁。因此，長榮航空單是客機，每週就提供60對班次往返港台兩地，以滿足休閒和商務乘客的需求。 展望未來，長榮航空與立榮航空作為唯一同時營運台灣往返港、澳、深、穗四地的航空公司，且加速整合票價產品，容許旅客靈活選擇往來大灣區四地。同時，長榮航空將緊扣香港機場「第三跑道系統」及「機場城市」發展，吸引大灣區旅客經高鐵或自駕到港轉機，進一步鞏固香港的區域連結。

硬件升級與五星飛安 展望下一個30年 站在新起點，長榮航空今年已開闢台北桃園至美國華盛頓直飛航線，北美服務增至每週98對航班。硬件方面，現有20架B777-300ER客機將於明年展開客艙升級，而新訂購的24架A350-1000及18架A321neo客機亦將於2027及2029年起陸續交付。 鄭慶淇強調，飛航安全是永不妥協的核心價值。長榮航空已連續13年獲評為「全球最安全航空公司」之一，今年更奪得最高評級「7-Star PLUS」榮譽；同時也是唯一連續11年榮獲SKYTRAX五星級認證的台灣航空公司。長榮航空將持續秉持「飛航安全快捷、服務親切周到、經營有效創新」的理念，期待未來繼續與香港旅客同行，開創更多精彩旅程。