港鐵阿叔車廂大聲播片　港男「婉轉提醒」竟獲搞笑回應

公共交通工具上因乘客看影片聲浪太大感到困擾時有發生，間中更會發生衝突，小則口角，大則大打出手。近日有網民於社交平台發文，指乘搭港鐵時遇上鄰座阿叔用手機大聲播放影片，遂嘗試以婉轉方式提醒，未料對方一句回應，令他哭笑不得，帖文引發網民討論。

該名男網民周四(7月31日)於社交平台Threads發帖，指在港鐵車廂內遇上一名中年阿叔以手機大聲睇片。他不願一開始就態度強硬責罵，遂選擇較「婉轉」方式，凝望對方手機問道：「你開咁大聲，係咪想我一齊睇呀？」樓主原以為對方能領會其意思，豈料對方乘客竟「露岀慈祥笑容」，反問：「你冇帶手機呀？」更將手機遞近至樓主面前，與他一同觀看。面對如此「率真」回應，樓主坦言當場忍俊不禁，直言「嗰下即刻笑咗」、「佢咁Chill又大方，燥唔落又真心笑咗」，他指其後該名乘客及後自行戴上耳機離去。

網民笑稱「畀魔法打敗咗」 帖文一出引來網民熱議，留言笑稱「你呢招我用過好多次，個個都係即刻熄聲，點知你遇咗個咁奇特既」、「個故事結局好warm」、「咁都好過大家鬧交」、「幾純真」、「笑，真係可以解決好多問題」、「智商不詳，心地善良」、「樓主你畀魔法打敗咗」、「可能係一段美好友誼嘅開始」、「其實佢哋聽力可能下降，未必明其實已經滋擾緊人，件事係值得躁底嘅，但不妨解釋吓情況，提議吓佢可以戴耳機」，亦有人認為「佢地好叻扮蠢」。

部分網民亦指曾遇上類似事件，「上次又係咁，我直接哄埋去一齊睇，佢笑笑口之後仲特登就埋我角度打斜部電話比我睇，即刻嬲唔落」、「我都試過同隔離姐姐咁樣講，結果一齊追劇追到飛埋站」、「試過同幾個朋友搭巴士遇上大聲睇片嘅阿嬸，我哋行埋去哄住佢電話講同一樣嘅說話，佢笑晒口介紹片中佢啲孫我哋識」。