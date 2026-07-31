新皇崗口岸｜陳美寶到訪檢視交通安排　鄧炳強視察後稱爭取盡快開通

新皇崗口岸港方口岸區今日(31日)正式成立，並由香港特區依法實施管轄。運輸及物流局局長陳美寶到訪新皇崗口岸與局方、運輸署及路政署同事視察口岸的交通安排，指示運輸署仔細檢視，確保交通指示牌等細節安排上，都要以用家需要出發；而在人潮高峰時，更需要有妥善安排疏動人、車流，確保運作暢順。
將提供7條巴士路線等往返口岸
運輸署將通過延伸或調整現有本地公共運輸服務路線及新增路線，同時優化及加強相關的落馬洲短途跨境巴士服務，讓專營巴士、專線小巴和跨境巴士服務達至協同互補，維持高效率的運輸網絡。重建後的皇崗口岸提供的公共運輸服務包括7條專營巴士路線、6條專線小巴路線、跨境巴士路線以及的士服務，而旅客在新口岸過境後即可轉乘深圳地鐵等公交服務。
保安局局長鄧炳強率團前往新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區實地視察，檢視「合作查驗」及「聯合一站式」車道等設施的安裝進度，並主持跨部門會議。鄧炳強指會在確保所有配套準備就緒的前提下，爭取盡快開通口岸。他在社交專頁發文指，抵達皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區後視察不同樓層，包括公共運輸交匯處、出入境旅檢樓層、出入境車檢樓層及隨車人員驗放廳，實地檢視各項設施，包括合作查驗自助通道及人工櫃枱、「聯合一站式」車道等安裝進度。
知道港深兩地市民引頸以待
鄧炳強亦與各相關部門代表召開跨部門會議，討論工程進度、測試情況及演練安排，確保口岸設施及運作周全穩妥。他其後表示，知道港深兩地市民對皇崗口岸開通引頸以待，稱會與團隊在確保所有設施同配套準備就緒的前提下，爭取盡快開通。