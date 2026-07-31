新皇崗口岸｜陳美寶到訪檢視交通安排　鄧炳強視察後稱爭取盡快開通

新皇崗口岸港方口岸區今日(31日)正式成立，並由香港特區依法實施管轄。運輸及物流局局長陳美寶到訪新皇崗口岸與局方、運輸署及路政署同事視察口岸的交通安排，指示運輸署仔細檢視，確保交通指示牌等細節安排上，都要以用家需要出發；而在人潮高峰時，更需要有妥善安排疏動人、車流，確保運作暢順。

將提供7條巴士路線等往返口岸

運輸署將通過延伸或調整現有本地公共運輸服務路線及新增路線，同時優化及加強相關的落馬洲短途跨境巴士服務，讓專營巴士、專線小巴和跨境巴士服務達至協同互補，維持高效率的運輸網絡。重建後的皇崗口岸提供的公共運輸服務包括7條專營巴士路線、6條專線小巴路線、跨境巴士路線以及的士服務，而旅客在新口岸過境後即可轉乘深圳地鐵等公交服務。