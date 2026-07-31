高級警司周毅剛非禮女下屬罪成 判囚5個月3星期 保釋候上訴

高級警司周毅剛涉於警署總部內三度非禮女下屬，包括用左手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放自己褲襠上稱「扯旗」。周否認指控，並辯稱與女事主有地下情，但不被接納，早前被裁定3項非禮罪成。案件今日（31日）在西九龍裁判法院被判囚5個月3星期，辯方獲准以10萬元保釋等候上訴，條件包括不得離開香港及須交出旅遊證件等。

裁判官斥知法犯法

裁判官何慧嫻指，被告作為高級警司知法犯法，多次侵犯事主，由於他在警署有一定影響力，致令事主公開事件有一定難度，且被告不顧身份於專業工作環境，對事主帶來巨大心理影響，其行為大膽及不能容忍。