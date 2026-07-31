高級警司周毅剛非禮女下屬罪成 判囚5個月3星期 保釋候上訴

高級警司周毅剛涉於警署總部內三度非禮女下屬，包括用左手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放自己褲襠上稱「扯旗」。周否認指控，並辯稱與女事主有地下情，但不被接納，早前被裁定3項非禮罪成。案件今日（31日）在西九龍裁判法院被判囚5個月3星期，辯方獲准以10萬元保釋等候上訴，條件包括不得離開香港及須交出旅遊證件等。
裁判官斥知法犯法
裁判官何慧嫻指，被告作為高級警司知法犯法，多次侵犯事主，由於他在警署有一定影響力，致令事主公開事件有一定難度，且被告不顧身份於專業工作環境，對事主帶來巨大心理影響，其行為大膽及不能容忍。
51歲被告周毅剛，案發時是警隊支援部高級警司，指他於2024年6月19日及11月1日，分別於灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子。
綜合證供，事主X於2023年加入警察支援部，任職二級行政主任，被告是X的上司的上司，X甚少與被告接觸，私下亦不會聯絡。前年6月19日，X站在被告辦公室門外與同事傾談時，被告突然拍她的臀部一下；同年11月1日，部門於會議室舉行聚會，同場有其他警司等十多人參與，被告走至X身邊，觸摸X的腰部及臀部，並貼近X耳邊問說鍾意她，「畀佢摸得唔得」，X回應「唔好」。惟被告繼續表示「跟我好唔好」、「今晚喺度陪我得唔得」、「乖啦，畀隻手我」等。
隨後被告捉住X的手放在其褲襠並稱自己「扯旗」，X表示「唔想知」，被告更嘗試摸X的胸部。其後有女高級督察察覺到，並陪X到總務室休息，惟被告入內坐在X旁邊，問X「可唔可以畀佢錫」及「今晚喺度陪佢好唔好」，X即大聲表示：「唔好。」被告才稱：「OK，唔好。」X指自己不舒服需要離開，總務室門口遇到3名女督察，其中2人陪同她到洗手間，X則哭訴在總務室中發生何事。
案件編號：ESCC3151/2024