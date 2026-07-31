牛頭角玉蓮臺致命火無響警鐘　房協遭票控認罪罰款8000元

牛頭角玉蓮臺去年10月發生火警，消防員到場後打破警報器玻璃，惟警鐘沒有響起，最終涉案戶主不治，消防處事後調查發現警報系統失靈。香港房屋協會遭票控，會方代表今日(31日)在觀塘法院認罪。暫委裁判官洪玉暉稱，房協管理全港39個屋苑，若有疏忽牽連甚廣，又指房協過往只有一項傳票紀錄，著房協監督承辦商「都要加把勁」，終判處被告罰款8000元。
被告為香港房屋協會，承認「沒有保持消防裝置操作性能良好」傳票罪，指於2025年10月30日，在牛頭角道297號玉蓮臺2座，身為消防裝備（即火警警報系統）的擁有人，沒有保持設備在有效操作狀態。
玉蓮臺二座於2025年10月31日曾發生火警，消防到場將火救熄，一名男子昏迷送院，隨後被證實死亡。消防員到場後曾打破警報系統玻璃，但警鐘失靈。消防處翌日到大廈調查，發現警報系統不能操作。
電線鬆脫導致
辯方求情指，事發時消防控制面板的電線鬆脫，火警鐘才未有響起，沒有證據顯示是由被告或其僱員造成。被告已安排消防設備承辦商每6個月檢查系統。事件發生後，被告已於24小時內安排承辦商完成檢查及維修。辯方補充房協管理39個屋苑，過往只有一項與消防相關的傳票紀錄，反映被告一直表現良好。
暫委裁判官洪玉暉關注，房協管理39個屋苑，若有疏忽便牽連甚廣，又指過往只有一項傳票紀錄，不代表涉案事件只發生一次，遂問辯方房協事發後有否在全部39個屋苑進行檢查。辯方回應指，已在玉蓮臺作即日檢查，消防承辦商亦已發出書面確認。洪官聽畢後稱：「（房協）監督承辦商都要加把勁。」，考慮被告即時認罪，判處罰款8,000元。
案件編號：KTS7828/2026