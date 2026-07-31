牛頭角玉蓮臺致命火無響警鐘　房協遭票控認罪罰款8000元

牛頭角玉蓮臺去年10月發生火警，消防員到場後打破警報器玻璃，惟警鐘沒有響起，最終涉案戶主不治，消防處事後調查發現警報系統失靈（Google Map/資料圖片）

牛頭角玉蓮臺去年10月發生火警，消防員到場後打破警報器玻璃，惟警鐘沒有響起，最終涉案戶主不治，消防處事後調查發現警報系統失靈。香港房屋協會遭票控，會方代表今日(31日)在觀塘法院認罪。暫委裁判官洪玉暉稱，房協管理全港39個屋苑，若有疏忽牽連甚廣，又指房協過往只有一項傳票紀錄，著房協監督承辦商「都要加把勁」，終判處被告罰款8000元。

被告為香港房屋協會，承認「沒有保持消防裝置操作性能良好」傳票罪，指於2025年10月30日，在牛頭角道297號玉蓮臺2座，身為消防裝備（即火警警報系統）的擁有人，沒有保持設備在有效操作狀態。