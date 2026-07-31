屯門打擊電動可移動工具 7月拘63人 非華裔語言橫額解釋法例

屯門警區連日打擊非法使用電動可移動工具，推出全港首創、同時載有八種非華裔語言的道路安全宣傳橫額(警方提供)

非法電動可移動工具亂駕問題備受市民關注，屯門警區持續展開針對性執法行動，7月共拘捕63名涉嫌非法使用電動可移動工具人士，他們涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

不少非華裔居民對於本港有關電動可移動工具法例認識不足，容易誤墮法網。有見及此，屯門警區推出全港首創、同時載有八種非華裔語言的道路安全宣傳橫額。除中文及英文之外，橫額納入印尼語、印地語、尼泊爾語、旁遮普語、他加祿語、泰語、烏爾都語及越南語，透過多元語言資訊，直接向區內少數族裔社群講解法例要求，避免他們誤墮法網。