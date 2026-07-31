科大餐廳侍應偷1.4萬元手提電腦800元轉賣　還押候懲

一名在香港科技大學餐廳工作的男侍應，涉於6月兩度在科大偷走兩名學生的手提電腦，價值逾1.4萬元，及後以800元轉售至二手電子商店。他今日（31日）在觀塘裁判法院承認兩項「盜竊」罪。署理主任裁判官李志豪指，被告在學生讀書的校園內犯案，案件具嚴重性，形容行為屬順手牽羊，監禁式刑罰無可避免，但考慮被告沒有案底，押後至8月14日判刑，以索取被告背景報告，被告須還柙候懲。
35歲被告莫子鋒，承認兩項「盜竊」罪，指他於6月16日及19日，分別在科大LT-J座地下及蔣震演講廳外臨時自修室，各偷竊一部手提電腦，電腦為杜逸凡及徐宁的財產，分別價值港幣5,499及9,300元。
案情指，涉案兩地均為科大公眾區域，設有閉路電視。案發時，兩名事主將電腦放在涉案地點，無人看管，事後發現遺失電腦後報警。警員查看閉路電視片段，發現在科大餐廳工作的被告取走兩部電腦。被告在6月20日凌晨在住所被捕，警誡下承認出於貪念犯案。被告在兩間店舖分別以300及500元賣出手提電腦，警方後於店舖起回電腦。
求情指被告乃家庭經濟支柱
辯方求情指，被告自小智力發展緩慢，比常人落後2年。自15年前，被告在連鎖餐廳工作，逐步升職成副經理，被告在歸家的途中經過案發地，因一時貪心「順手牽羊」。辯方指被告是家中經濟支柱，其7旬父母依賴其每月18,000元薪金生活，被告失去工作後，難以養活家人，明白事件嚴重，望法庭輕判。
案件編號：KTCC1551/2026