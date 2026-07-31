科大餐廳侍應偷1.4萬元手提電腦800元轉賣　還押候懲

一名在香港科技大學餐廳工作的男侍應，涉於6月兩度在科大偷走兩名學生的手提電腦，價值逾1.4萬元，及後以800元轉售至二手電子商店。他今日（31日）在觀塘裁判法院承認兩項「盜竊」罪。署理主任裁判官李志豪指，被告在學生讀書的校園內犯案，案件具嚴重性，形容行為屬順手牽羊，監禁式刑罰無可避免，但考慮被告沒有案底，押後至8月14日判刑，以索取被告背景報告，被告須還柙候懲。

35歲被告莫子鋒，承認兩項「盜竊」罪，指他於6月16日及19日，分別在科大LT-J座地下及蔣震演講廳外臨時自修室，各偷竊一部手提電腦，電腦為杜逸凡及徐宁的財產，分別價值港幣5,499及9,300元。