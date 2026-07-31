香港迪士尼推廣體育旅遊 邀請逾30支國際劍擊隊暢遊樂園 齊齊玩轉Pixar Summer Fest

「飛向宇宙，浩瀚無垠！」正如巴斯光年的經典名言，運動員挑戰自我、追求卓越的精神令人敬佩。 由中國香港劍擊總會及國際劍擊總會（FIE）共同主辦的世界劍擊錦標賽2026中國香港今年首度於香港亞博館舉行，標誌著本港在舉辦國際體育盛事上邁向新里程碑。香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼) 在賽事期間，特別接待約300名來自內地、美國、匈牙利、奧地利、烏克蘭及羅馬尼亞等逾30支國際勁旅，以及FIE代表及其親友在比賽前後到訪樂園，一同投入Pixar Summer Fest！不少運動員更是首次到訪，令這趟奇妙之旅倍添難忘。

行政總裁歡迎國際劍擊隊 香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添， 歡迎遠道而來的劍擊運動員，並一同合照留念，記錄歡樂時刻。他表示：「在迪士尼，每一個成就都值得慶祝。我們非常榮幸能夠邀請來自世界各地的頂尖運動員，蒞臨香港迪士尼樂園度假區。樂園積極響應香港「+旅遊」的發展願景，並將世界級體育盛事與迪士尼奇妙魔法融合，吸引全球旅客來臨，締造無與倫比的難忘回憶。」

親善大使陪同暢遊「森林河流之旅」 香港迪士尼樂園度假區親善大使黃卓琳與樂家怡更陪同代表隊體驗樂園經典的熱門遊樂設施「森林河流之旅」。在船長的幽默領航下，賓客展開了一場驚險刺激的探險航程。沿途船長與運動員熱烈互動，笑聲不斷，選手們亦非常投入。

代表隊亦一同投入現在舉行的夏日限定活動——Pixar Summer Fest。運動員除了可與多位大受歡迎的Pixar好友近距離見面，更可沉浸於一系列多元化的娛樂體驗之中，包括消暑熱鬧的「Pixar水花大街派對！」，以及全新登場、於「迪士尼星夢光影之旅」前呈獻的「Pixar好友星空匯演」。這場光影交織的夜空盛宴結合無人機技術，交織出多個動人的Pixar友情故事。

作為香港及大灣區的地標級旅遊勝地，香港迪士尼樂園度假區近年積極配合本港體育與旅遊協同發展。除了來自五湖四海的劍擊代表隊以外，度假區亦會持續邀請各項國際體育盛事的勁旅與代表團到訪。讓一眾運動員除了全力赴賽之餘，也能同時享受在港的美好時光，為推動香港旅遊業發展注入新動力，有助提升香港的國際吸引力。 （資料及圖片由香港迪士尼提供）