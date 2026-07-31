騙案｜半年1613宗WhatsApp騎劫案　警拘兩男另檢18萬元毒品

警方近期留意到WhatsApp帳戶騎劫騙案錄得顯著升幅，今年上半年共接獲1,613宗同類案件，平均每月超過260宗，平均每月損失金額超過2,100萬，比去年同期每月大約100宗，升幅超過1.6倍。 使用「偽基站」發送釣魚短訊 警方隨即展開深入調查及情報分析，發現當中部分案件由海外騙徒利用短訊代理商大量發送釣魚短訊，引誘市民點擊虛假連結進行跨境詐騙。與此同時，警方主動與通訊辦同電訊商進行情報交流，發現有本地詐騙集團利用「偽基站」干擾信號，強行將附近手機訊號降級至2G網絡，再透過2G頻譜向市民發送釣魚短訊。透過情報搜集及分析，昨日(30日)於將軍澳區成功鎖定一名本地男子，他當時正駕駛一部車輛在區內四處遊走，使用車上「偽基站」發送釣魚短訊。人員即時採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該名31歲男子，並在其私家車內檢獲一套正在運作中的「偽基站」設備及一部操作手機。

已成功發送逾 6000 條釣魚短訊 初步數碼法理鑑證顯示，該設備已成功發送超過6,000條釣魚短訊，短訊內容偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被注銷，並附上假冒的官方網站連結。受害人信以為真，點擊連結後，被引導至一個外觀與真實WhatsApp頁面相似的假冒網站，假網站會要求受害人輸入自己的電話號碼，並指示受害人將8位數配對代碼輸入到自己手機的WhatsApp上，令受害人的WhatsApp帳戶連結至騙徒的裝置，導致其帳戶被騎劫。初步調查顯示，被捕男子自本周初起開始活躍，利用車上偽基站於多區發放釣魚短訊，至今已涉及16宗案件，受害人損失共超過30萬港元。

另涉販毒及無牌駕駛等罪 調查得知，該名被捕男子透過中間人介紹，繼而被犯罪集團招募，但從未與集團成員親身會面，他主要負責駕駛車輛及操作設備，每次收取數千元報酬。另外，在進行車輛搜查期間，警方亦檢獲一批危險藥物，包括26克可卡因、67克氯胺酮、363克大麻，其後再於其居住的單位內檢獲約104克可卡因、43克大麻及一批毒品包裝工具，毒品總市值約18萬港元。調查亦發現，該名男子駕駛車輛時並未持有相關駕駛執照，因此他同時涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」以及「駕駛時沒有第三者保險」罪被捕。經深入調查之後，警方亦以「串謀詐騙」罪拘捕另一名43歲男子，他是涉案車輛的登記車主。兩人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。