11名青少年涉非法收債被捕 最細13歲

警方鎖定一個以「搵快錢」招攬青少年從事非法收數活動的犯罪集團，上周拘捕12人，包括一名19歲主腦和11名18歲以下的青少年，當中10人有三合會背景，年紀最細僅13歲。。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方說，留意到在沙田區以至全港，青少年參與非法收數案件有上升趨勢。

19歲男子為主腦

被捕的11名青少年，包括10男1女，年齡由13至18歲，當中10人是學生，被捕的19歲男子相信擔當中介人及案中主腦角色。他們涉及「串謀刑事毀壞」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪。行動中，人員檢獲部分被捕人犯案時所穿的衣服、四個用以淋潑紅油的紙杯及九部手提電話等。

檢放紅油紙杯

警方指，上周一(11日)警方接獲一名保安員報案，小瀝源路一個住宅單位被人淋紅油，警方到場截獲兩名分別13及17歲的青少年，在他們身上發現載紅油的紙杯等，相信兩人與活躍沙田區的非法收數活動，警方再深入調查及情報分析後，相信案件與一個活躍於沙田區並利用青少年作非法收債行為的犯罪集團有關，鎖定更多目標人物後，在上周二(12日)至上周五(15日)先後拘捕另外10人(14至19日)，疑與沙田區內4宗「串謀刑毀」案有關。

警方反三合會行動組督察黎俊龍說，相信有財務公司聘中介人代追欠債，中介再透過Facebook及Telegram等社交平台登搵快錢廣告，或以朋輩等渠道招攬青少年，中介人會以幾百至1千元作為報酬，被招攬青少年到欠債人單位等張貼收數信件或淋紅油，迫令欠債人還錢。

沙田警區署理總督察林雅思說，去年沙田警區接獲1,217宗與非法收數相關案件，平均一日3宗，今年首3個月則有217宗同類案件。她稱，留意到愈來愈多青少人涉案，相信是疫情期間，年輕人不用上學，多了時間在外流連，受到不法份子招攬。